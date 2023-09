Feijóo a Sánchez: "Puigdemont nos ha ofrecido lo mismo pero no acepto el precio que me pide"

Arropado por todo el Grupo Popular del Congreso y del Senado, el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo descendía por la Carrera de San Jerónimo en una escenografía donde exhibió la fuerza de la mayoría que le otorgaron las urnas, pero también la del apoyo de una calle que le aplaudió y vitoreó a su llegada.

La sesión de investidura comenzó con algunos minutos de retraso.

La intervención de Feijóo hizo revolver en varias ocasiones a Pedro Sánchez en su escaño y es que, su discurso era una enmienda a la totalidad a Pedro Sánchez y a lo que ha sido todo su Gobierno retratándole.

Feijóo entró directo a explicar lo que no hará recordando las palabras que pronunció Sánchez en los últimos día: "La amnistía y cualquier forma análoga es un instrumento para superar el conflicto catalán pero no se resolverá de forma definitiva si no contemplamos un referéndum. Con esto bastaría, ¿no?". "Pues no, tengo principios, límites y palabra", sentenció.

Debate de investidura del candidato popular Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno SERGIO PÉREZ EFE

"No voy a abusar de la confianza de los votantes, yo no”. También desmontó la "épica" con la que Sánchez pretende investirse como presidente con la suma de los independentistas. Por ello desveló la oferta del fugado Carles Puigdemont: "Quiere un presidente aliado en su empeño. Personal y partidista. Le da igual que sea presidente el PP o el PSOE. A los dos nos ha ofrecido exáctamente lo mismo. La única diferencia, por tanto, radica en la integridad de los dos candidatos posibles". Y sorprendió son sus palabras: "Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del Gobierno. Pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo. La honestidad con uno mismo y la responsabilidad con los demás son un valor, aunque haya quien los subestime. Tome nota, señor Sánchez", le espetó.

Recordó también que esa misma respuesta la habrían dado Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy e incluso, hasta Zapatero donde destacó que le pidió a la bancada popular los votos contra el Plan Ibarretxe. "Esta misma respuesta es la que le falta verbalizar a usted" al tiempo que recordó que "todos nuestros precedentes habrían defendido lo mismo porque lo que el independentismo plantea es una aberración jurídica"

Riesgo de las cesiones

El líder del PP advirtió de que aceptar la amnistía y el chantaje que pide el independentismo significaría otorgara quienes pusieron en grave riesgo nuestra convivencia privilegios que le negarían al resto de los españoles es algo que "quiebra el principio de igualdad". Además, "privar de todo efecto las resoluciones judiciales que castigaron esas graves conductas, rompe con la separación de poderes". También "desautorizaría la defensa de la legalidad quebrantada que llevarona cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque "las debilita", reduciría a "meras soflamas posiciones firmes de estas Cortes y las cuestiona" y al tiempo que "quedaría también discutida la intervención del Rey en 2017".

Salvaguardar la Carta Magna

El candidato a la presidencia del Gobierno recordó que preserva en su ideario las veces que juró hacer guardar la Constitución. "Jamás lo hice por imperativo legal". Puso en valor la Carta Magna como "fundamento del progreso" por lo que aseguró que " no comparto que ese texto pueda ser burlado mediante subterfugios que desprecien el esfuerzo de nuestros constituyentes. Y mucho menos acepto que la Carta Magna sea directamente contravenida con decisiones que eliminen de un plumazo la igualdad de todos los españoles. Por esta convicción, ya les adelanto que en el proyecto que vengo a presentarles no figura la amnistía, ni la autodeterminación de una parte de la Nación, ni "fórmulas análogas o equivalentes".

Destacó que "fuera de la Constitución no hay democracia”. Porque "ningún fin, ni siquiera la presidencia de un Gobierno justifica los medios". Aseguró que "no paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general, ni traicionar la voluntad de los que me eligieron", porque recordó que "con todo esto, mi partido ganó las elecciones" como "viene ocurriendo en todos los comicios desde que tomé la presidencia desde que lidero mi partido".