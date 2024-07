Begoña Gómez no tendrá que volver al juzgado para la declaración de Barrabés, que testificará de forma presencial

Begoña Gómez no tendrá que acudir de nuevo a los juzgados de Plaza de Castilla el próximo lunes para estar presente en la declaración del empresario Juan Carlos Barrabés. El juez Juan Carlos Peinado ha acordado -tras constatar que ya no se encuentra ingresado en el hospital 12 de Octubre- tomarle declaración de forma presencial en la sede judicial, y no por videoconferencia como prueba preconstituida, como había decidido a tenor del estado de salud de Barrabés, lo que exime a la esposa del presidente del Gobierno de asistir a la testifical.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid señalan que "tras recibir de la Gerencia del centro hospitalario en el que se encontraba ingresado" la confirmación de que el empresario "ha sido dado de alta", el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ha acordado "recibir su declaración en calidad de testigo y sin carácter ya de prueba preconstituida" el próximo lunes a las diez de la mañana en la sede de los juzgados de Plaza de Castilla.

Peinado decidió llevar a cabo una declaración telemática desde el hospital como prueba preconstituida para garantizar la validez de su testimonio en caso de que más adelante no se encuentre en condiciones de testificar o haya fallecido. Esa comparecencia debe estar rodeada de las máximas garantías procesales, con la presencia de todas las partes, y en ese marco el instructor ordenó que estuviese también presente la propia Begoña Gómez, a quien advirtió incluso de que si no se presentaba o acreditaba "causa justa" para no hacerlo, podría ser detenida.

El instructor optó porque Barrabés -impulsor del máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y a quien la esposa de Pedro Sánchez avaló por escrito en sendas adjudicaciones- testificase telemáticamente tras escuchar la opinión de un facultativo que explicó que el tratamiento al empresario se iba a demorar unas tres semanas, un plazo que concluyó el pasado 25 de junio sin que hasta ahora se hayan tenido noticias del 12 de Octubre sobre su situación y alta médica.

Este hecho llevó a una de las acusaciones populares, Hazte Oír, a apremiar al juez a ordenar a la Policía que comprobase in situ si Barrabés seguía ingresado y que, en caso de que no fuera así, le citase de forma presencial en los juzgados, como finalmente ha sucedido.

Fuentes jurídicas expresan no obstante sus dudas sobre el hecho de que el empresario pueda ser citado a tiempo personalmente para comparecer el próximo lunes en los juzgados, para lo que antes la Policía deberá localizar su paradero a fin de notificarle la citación en su domicilio.