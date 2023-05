Belarra censuró a Bolaños por "no acertar" el Dos de Mayo al "comprar la ayusada del día"

La polémica generada a causa de la controversia entre el Ejecutivo central y el madrileño por lo acaecido en la fiesta del Dos de Mayo en Madrid continúa sumando capítulos y ya es usado, incluso, en el propio gobierno de coalición, entre PSOE y Unidas Podemos, como nuevo elemento de tensión.

En Moncloa se sigue defendiendo que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso se "salta las normas más básicas de nuestro Estado democrático y de derecho" y este mismo miércoles, la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, denunció que se trata de "un paso más en la campaña de deslegitimación del Gobierno".

En Podemos optan por entrar al juego con esta polémica y la propia ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, desvela ahora que trasladó personalmente al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que su participación en lo sucedido en la fiesta del Dos de Mayo, donde el ministro trató de subir a la tribuna de autoridades y la Comunidad de Madrid no le dejó, fue un error. "No se ha acertado en esa estrategia", explicó en una entrevista en TVE.

Para Podemos, el enrocamiento de Moncloa en asistir al acto, a pesar de saber que no había sido invitado, fue "comprar la ayusada del día" y contribuir a restar importancia a temas más relevantes para el gobierno, como conseguir que todas las comunidades cumplan la ley de Vivienda, entre otras. "Estoy preocupada de que el Gobierno haya comprado la última ayusada del día", ha subrayado para afear que, aunque lo sucedido es grave, el PSOE contribuya a montar este "espectáculo" cuando hace un par de semanas pacto con los populares la reforma de la Ley 'solo sí es sí' y le permite a los populares secuestrar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), informa Ep. A juicio de los morados, el PSOE tiene "muchas alianzas" con el PP que "no rompe" como la reforma de la ley del "solo sí es sí".

La secretaria general morada ha lamentado que se hable más de "estos debates de la corte" de por qué no va a aplicar la Ley de Vivienda y la regulación del alquiler, cuando los precios en Madrid están "por las nubes", o por qué no se da soluciones a los afectados por las obras de la línea 7B de Metro "que se les están cayendo las casas literalmente encima". A juicio de Belarra, está "muy mal" no dejar pasar a un ministro a un acto institucional pero "ni de lejos es lo más importante", dado que son las cuestiones materiales y que afectan a la gente los temas donde hay que confrontar con la presidenta de la Comunidad de Madrid.