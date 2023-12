"Bienvenidos los herederos de ETA": convocada este domingo una manifestación contra la entrega de Pamplona a Bildu

Este domingo, 17 de diciembre, la Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha convocado una manifestación bajo el lema 'Pamplona no se vende' en rechazo a la moción de censura presentada en el ayuntamiento de la capital navarra y al acuerdo del PSN-PSOE con EH Bildu. La concentración se llevará a cabo al mediodía en la plaza Consistorial, con la finalidad de expresar cívicamente la oposición a esta decisión.

UPN ha instado a la participación ciudadana con el mensaje: "¡Ven! Nos manifestaremos cívicamente todos para mostrar nuestro rechazo a esta decisión". Esta protesta forma parte de dos concentraciones anunciadas por UPN, la segunda programada para el día del debate de la moción de censura, el jueves 28 de diciembre, a las 11:30 horas. A través de un vídeo publicado en la red social X, el partido denuncia haber pasado en solo cuatro años del "“AGUR Asirón” al “ONGI ETORRI” a los herederos de ETA".

Ante los llamamientos de movilización y la ruptura de relaciones con el PSOE por parte de UPN, el PSN ha solicitado que depongan "esa actitud beligerante", acepten "las reglas democráticas" y eviten "incendiar las calles", según el secretario de Organización del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunció su asistencia a la manifestación en Pamplona, criticando la moción de censura y calificándola como "el pacto más miserable" de Pedro Sánchez. Feijóo expresó su preocupación por dar la Alcaldía de Pamplona a un partido vinculado a ETA. “Voy a estar en Pamplona el domingo a las 12 de la mañana para pedirle al Partido Socialista que abandone el pacto miserable que está a punto de cerrar con Bildu para darle la alcaldía a un partido que no condena los atentados de ETA, a un partido que sigue exaltando el terrorismo y a un partido que no quiere colaborar con los jueces para esclarecer los más de 300 asesinatos que todavía hoy no conocemos y que ha producido ETA”, declaró Feijóo.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, afirmó que no podrá asistir a la manifestación pero que su partido respaldará todas las protestas contra la posición del Gobierno.