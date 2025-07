Los bulos de la agresión de Torre Pacheco

Los bulos han sido uno de los detonantes claros de la escalada de violencia en Torre Pacheco. Las redes sociales han sido una selva de desinformación en torno a la brutal agresión sufrida por Domingo, un vecino de esta localidad murciana. La primera reacción fue la difusión de imágenes y mensajes falsos que vinculaban el ataque con una supuesta banda de jóvenes magrebíes, lo que sirvió de base a grupos de ultraderecha para promover discursos y concentraciones que han servido de acicate de auténticas cacerías contra los migrantes.

La agresión tuvo lugar el miércoles, cuando Domingo salía a pasear y fue golpeado por sorpresa por un joven al que todavía no se ha identificado, aunque según su relato parecía de origen magrebí.

A partir de ahí, se ha hecho circular imágenes de vídeos falsos que pretendían mostrar la paliza que sufrió, a pesar de que las imágenes grabadas no se correspondían con los hechos. El propio afectado ha declarado a la Guardia Civil que el ataque no fue obra de un grupo sino de una sola persona. En la cuenta oficial de Alvise en Telegram se difundió la imagen de cinco personas asegurando que son los que dieron la paliza al vecino de Torrepacheco. Una afirmación que no se corresponde con la aclaración del propio afectado. Pero ya daba igual porque los mensajes falsos ya habían hecho mecha.

Además del vídeo falso sobre la supuesta agresión, que prendió la mecha de los disturbios, también han identificado informaciones falsas que han circulado por canales de Telegram y redes sociales y que han servido para justificar los actos violentos y para alentar discursos de odios. Por ejemplo, se ha difundido una fotografía en la que se identificaba a cinco supuestos agresores, incluyendo nombres, apellidos y matrículas de vehículos. Sin embargo, ni el Ayuntamiento ni la Guardia Civil han confirmado estas identidades y el propio Domingo también ha asegurado que no reconoce a ninguno de estos rostros señalados, como confirmaba la Guardia Civil a Newtral.es

A esto se añade un comunicado oficial del ayuntamiento que atribuía el aumento de la delincuencia en la localidad a la población migrante. Newtral también verificó a través del propio ayuntamiento que ese mensaje es falso y que el comunicado legítimo se limitaba a llamar a la convivencia y a la calma.

Cabe mencionar también otro vídeo violento, presentado como si se tratara de otra agresión en Torre Pachecho, pero que en realidad corresponde a un incidente distinto ocurrido en Almería. O un cartel, que simulaba ser una nota oficial de la Guardia Civil, en la que aparecían las fotos de supuestos agresores: la institución desmentía haber emitido ese documento.

Estos bulos confirman cómo los discursos de odio hacia la población extranjera se trasladan a las noticias falsas relacionadas con partidos y grupos de extrema derecha.