El PP busca una pinza con los barones del PSOE contra una financiación especial para Cataluña

El debate de la financiación acerca más al PSOE y al PP de lo que al PSOE y al propio Gobierno. Si bien fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien elevó la voz, tras escuchar a la vicepresidenta primera María Jesús Montero, asegurando un "tratamiento especial" para Cataluña, más barones socialistas se han unido a su malestar. "Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos", criticó.

Justo este sábado, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que el Gobierno de España "responderá" a la reclamación de Cataluña para lograr una financiación singular, como viene reclamando ERC para dar la gobernabilidad al PSC en una investidura.

El PP busca hacer pinza con los barones socialistas que luchan contra una financiación singular para Cataluña. Así lo dejó ver esta mañana el portavoz del PP, Borja Sémper, quien espedró conseguir un nuevo modelo de financiación autonómica "ecuánime", junto a algunos barones socialistas. En opinión de Sémper, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "dispuesto a todo lo que demandan los independentistas con tal de mantenerse en el Gobierno" y todo apunta a que no propondrá una financiación autonómica con "ecuanimidad". "Pero eso no quiere decir que no la vayamos a conseguir", ha apuntado.

Según el dirigente 'popular' es "normal" y "perfectamente comprensible que haya dirigentes socialistas en comunidades autónomas gobernadas o no por el PSOE se rebelen" ante "el atropello" que, a su juicio, prepara el Ejecutivo en esta materia. Por eso, se ha mostrado convencido de que los 'populares', "en compañía de algunos socialistas" se posicionarán en "contra de un atropello económico que perjudique al conjunto de los españoles en beneficio de sólo unos pocos".

Y es que, ha recalcado, España "afortunadamente es un país plural", pero "no es más singular un ciudadano de Extremadura, un andaluz o un valenciano que un catalán, un vasco o un gallego". "Todos somos singulares. Y lo que tienen que hacer los poderes públicos es responder con ecuanimidad y si la respuesta no va destinada a ser ecuánime e igual con todos los españoles sino a favorecer a los independentistas que te garantizan tu gobierno en función de lo que les des, pues estamos haciendo un pan con unas tortas", ha zanjado.