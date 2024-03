Castilla de Cortázar advierte de que con la amnistía quizá "Sánchez preparaba la “cobertura legal” para su propia impunidad"

Un centenar de organizaciones cívicas han convocado a los ciudadanos a que salgan la calle el próximo sábado día 9 de marzo, a las 12:00, en Madrid, para protestar por el "deterioro político, institucional y social que está sufriendo España desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno" y pedir su dimisión porque, aseguran, "sobran los motivos". "Hacemos un llamamiento a todos ciudadanos de bien, que somos casi todos", para manifestar su rechazo al "Plan de Sánchez" en Cibeles y "pedir la dimisión de Sánchez, y poner un poco de luz y taquígrafos al caso Koldo, Ábalos y compañía".

Inma Castilla de Cortázar, la catedrática de Fisiología Médica es la vicepresidenta de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) que preside Alejo Vidal-Quadras, uno de los más de cien movimientos civiles que llaman a movilizarse, asegura que "sobraban los motivos cuando en estas semanas se han precipitado las noticias con evidencias incuestionables de una corrupción sin precedentes (que supera a los ERE de la Andalucía socialista en lo económico) con todos los agravantes que implican a ministros, a la presidenta del Congreso de los Diputados o a la propia esposa de Pedro Sánchez", apunta.

¿Esperan que dimita? Castilla de Cortázar indica que "es dudoso -que dimita-, atendiendo a la personalidad de un presidente" y cree que "en ese caso es el momento de una moción de censura". "No es tolerable tener un presidente que, sin ganar elección alguna, se mantiene en el poder mercadeando con lo que no es suyo, incurriendo en todo tipo de arbitrariedades, cuando no delitos. Un presidente sin límite alguno; ni jurídico, ni legal, que mantiene una oscura relación con Marruecos, con serios perjuicios a la soberanía nacional, a nuestra agricultura, que promueve una inmigración ilegal a la que beneficia; que alimenta una “cadena de producción” de leyes perversas no sólo porque se alejen del bien común sino porque protegen a los delincuentes mientras persiguen a los ciudadanos de bien: víctimas, guardias civiles, jueces,…", apunta.

Abunda en esta idea y subraya, a modo de ejemplo, que toda esa cadena de producción "han alcanzado su culmen con la Ley de Amnistía incluyendo los delitos de terrorismo. Quizá, Sánchez preparaba la “cobertura legal” para su propia impunidad".

"Demolición del Estado"

Para la vicepresidenta de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) que preside Alejo Vidal-Quadras; Sánchez, implacablemente, "avanzaba en la consecución del proceso “deconstituyente”, en la demolición del Estado de Derecho, con la fagocitosis de todas las Instituciones que debe controlar al gobierno de turno.El poder del Gobierno es el único poder para Sánchez, todo ha de someterse a sus propósitos, incluido el poder de los medios de comunicación, a los que ha llevado al desprestigio. Eso define a un dictador".

Sin embargo, a Sánchez hay gente que le sigue votando. Ante esto, Castilla de Cortázar asegura que hay “buena gente” que le vota por la manipulación de los medios de comunicación “sincronizados” (en expresión de Carlos Herrera) con Moncloa. Estos días ha habido bochornosos ejemplos de esa “sincronización”. Uno de ellos: TVE rotulaba “Ábalos renuncia a su escaño”, mientras éste aparecía en imágenes en directo negándose a hacerlo, y pasando al Grupo Mixto. Un bochornoso desprestigio para los profesionales de la información", asegura.

Asimismo, advierte de que Sánchez "está internacionalmente desprestigiado, y que sus aliados son "probados demócratas", ironiza, en referencia a Maduro, Petro, Putin, "que mantiene su gobierno a miembros del Grupo de Puebla". Además, recuerda lo que está ocurriendo en Canarias desde donde "están pidiendo auxilio" ya que la gente que vive en la isla "está desesperada por lo que está ocurriendo ya que no pueden vivir allí".