Inma Castilla de Cortázar: "Sánchez subestima a los ciudadanos porque desconoce qué es tener convicciones"

Inma Castilla de Cortázar, catedrática de Fisiología Médica es la vicepresidenta de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) que preside Alejo Vidal-Quadras, uno de los más de once movimientos civiles y el centenar de organizaciones cívicas que llaman a todos los españoles a movilizarse ante "la grave situación que padecemos" donde alzarán la voz para decir: "No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación. Por la libertad, la unidad y la igualdad". Saldrán a la calle este sábado 18-N a las 12:00, en Cibeles (Madrid). Asegura que Sánchez desconoce que, "convicción no es sinónimo de ideología. Por eso, subestima la fortaleza de los ciudadanos".

La que fuera también hasta 2008 vicepresidenta primera del Foro Ermua, también recuerda a su amigo y compañero Alejo Vidal Quadras que se recupera de un intento de asesinato.

Alejo Vidal-Quadras fue víctima de un intento de asesinato. ¿Sabe si sentía amenazado? ¿Le había trasladado algún temor?

No, en absoluto. Alejo es un hombre cabal, que actúa siempre en conciencia. Da cada día su vida, con dedicación, esfuerzo, reflexión y pelea incansablemente por sus ideales, por sus convicciones: convicción no es sinónimo de “ideología”. No piensa en sí mismo y tiene un destacado sentido del humor, que además de inteligencia, es síntoma de estar en paz consigo mismo.

Él es el presidente de la Fundación Foro Libertad y Alternativa (L&A) y Ud la vicepresidenta. Entiendo que les une una estrecha amistad, ¿qué destacaría de él?

Su fortaleza, su perseverancia, que es también fortaleza, y su gran corazón. Alejo es un hombre excepcional por sus cualidades intelectuales, Catedrático de Física Atómica y Nuclear, analista político de primera magnitud. Además, es una persona que busca el consenso sin ceder en lo que no se puede ceder. En mi opinión los dos grandes estadistas de nuestro tiempo, en España, son Alejo Vidal- Quadras y Jaime Mayor Oreja: ¡siempre certeros y a menudo incomprendidos!

¿En qué “no se puede ceder”?

Por resumir, en las pretensiones de los nacionalismos identitarios: siempre insaciables y profundamente antidemocráticos. Querer contentarles es una pretensión abocada al fracaso. Alejo siempre ha denunciado ese grave error de los dos grandes partidos, que han recurrido a los nacionalistas que se han convertido a lo largo de nuestra democracia en la llave de la gobernabilidad de España, como consecuencia de la Ley Electoral, que se está tardando demasiado en modificar. En los Gobiernos de Zapatero y de Sánchez esa dependencia ha llegado a la gravísima situación que tenemos: a dejar de ser una democracia liberal para convertirnos en una tiranía totalitaria, en palabras del propio Alejo en el tuit escrito dos horas antes del atentado.

Figuraba en una lista de sanciones del régimen de los ayatolás, entre otros motivos, por su pública defensa de la oposición iraní...

Efectivamente era uno de los tres españoles considerados como “persona non grata” por el régimen islamista iraní, junto con Javier Zarzalejos y Hermann Tertsch, dos personas muy queridas por nosotros.

¿Tomaba alguna precaución después de saber que estaba en esta lista?

En absoluto. No tomaba precaución alguna, seguía disciplinadamente sus rutinas, incluido el ejercicio físico, con una apretada agenda.

Dicen que el político catalán apuntó a Irán tras lo ocurrido.

Así fue. Si no me equivoco a los médicos del Samur que lo trasladaron a urgencias. La policía trabaja con varias hipótesis sobre la autoría de este atentado.

¿Ha podido hablar con él? ¿Cómo se encuentra?

Estamos en estrecho contacto con su familia, que desea que sólo se hagan públicos los partes médicos. Está fuera de peligro. La bala tenía orificio de entrada y de salida, como ya se ha difundido y fue intervenido, con éxito el mismo día 9 por la tarde. Ha descansado. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer: así es la esposa de Alejo, excepcional. No se ha separado de él.

Vidal- Quadras ha destacado por ser un político catalán que nunca se calla lo que piensa. Su último tuit, antes de lo que sucedió, condenaba el acuerdo de Sánchez con Junts. ¿Ve alguna relación ¿Le comentó algo?

El tuit y el atentado no pueden relacionarse porque fueron casi simultáneos.

Pero decir la verdad, y no cejar en el empeño, siempre acarrea un riesgo porque todos los totalitarismos invariablemente utilizan la estrategia de la mentira, de la confusión, de la demagogia –que es la mentira vestida de damisela-. Y como son totalitarios carecen de límites: éticos, jurídicos y los que aconseja un elemental pundonor.

¿Cree que lo ocurrido le hará que tenga miedo a decir ahora lo que piensa? ¿En el entorno del político hay miedo ahora?

Alejo desde hace años se mueve en el entorno del Movimiento cívico, que por definición no es partidista, atiende a las ideas no a las siglas. No vamos a permitir lo que pretende Sánchez: la demolición del Estado de Derecho, es decir de la democracia, de los derechos ciudadanos, de defender la verdad sin complejos. Si esto es no tener miedo: ¡no tenemos miedo! Lo demostraremos en Cibeles, mañana sábado, 18-N a las 12:00 horas y sabemos que tenemos el respaldo de millones de españoles de todas las sensibilidades. No digo de “izquierdas y derechas” porque esa distinción no es acertada, por algo la desempolvó Zapatero para volver a dividir a los españoles, destrozando la imponente “cultura de la Transición”. Esto también lo revertiremos.