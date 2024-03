Una veintena de asociaciones se manifiestan en Cibeles por la dimisión de Sánchez: "Sobran los motivos"

Alrededor de 24 organizaciones civiles del autodenominado constitucionalismo se manifiestan este sábado a partir de las 12.00 horas en la madrileña plaza de Cibeles para pedir la dimisión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ante el deterioro político, de las instituciones democráticas y la paz social que aducen está sufriendo nuestro país.

Especialmente, señalan en un comunicado, por el próximo acuerdo de amnistía en forma de ley que ahora negocia el PSOE con Junts y ERC para los dirigentes independentistas y demás implicados en el 'procés' catalán. Acusan las entidades convocantes a la formación socialista de haber "abandonado la democracia liberal" para ponerse al lado de los que quieren "desmembrar" el país (independentistas), los "herederos de los terroristas" (Bildu) con el único fin, acusan, de que Sánchez permanezca en Moncloa tras sus derrotas electorales.

Protestan este sábado para denunciar que los pactos a los que han llegado Ferraz y el bloque de aliados nacionalistas y de la izquierda alternativa suponen la perpetuación en el poder de su líder, Pedro Sánchez, "excluyendo de la posibilidad de acceso al Gobierno a la mitad de los ciudadanos", aquellos que votaron al PP, Vox o UPN en las últimas elecciones y que representan el 45,61% de los votos el pasado 23J.

También, citan, para visibilizar en la calle la indignación y desacuerdo con la reforma de la malversación, eliminación de la sedición del Código Penal, los indultos a los dirigentes del 'procés' condenados, intención de amnistiar delitos de terrorismo, tolerar injerencias del gobierno ruso de Putin en nuestro país y la UE, los polémicos nombramientos en los órganos judiciales, el abuso Del Real Decreto Ley como vía para legislar con un menor control Parlamento, las acusaciones de lawfare desde el Ejecutivo y nombramiento de personas cercanas al PSOE como cargos en empresas públicas, entre una larga lista de hechos a los que aluden como actos del Gobierno de coalición a censurar.

Bajo el lema escogido para la manifestación "Sobran los motivos, ¡Sánchez dimisión!", el llamamiento lo impulsan entidades como Foro Libertad y Alternativa, España Cívica, Neos, S’ha Acabat, De español a español por la Constitución, Impulso Ciudadano, Cataluña Suma, Pie en pared, Denaes, Libres e Iguales y Unión 78, esta última encabezada por la exdiputado Rosa Díez y el filósofo Fernando Savater.

"Esta nueva manifestación del 9 de marzo pretende mostrar que los españoles no somos ciudadanos sumisos y que no vacilamos al exigir la dimisión de Pedro Sánchez ni al denunciar este antidemocrático proceso ‘deconstituyente’ que, con engaño y ocultación, está desplegando de la mano de sus socios. Un proceso que, si no logramos detenerlo, nos conducirá a un largo periodo de decadencia y pérdida de libertades, análogo al sufrido por diversos países hispanoamericanos que han recorrido este mismo camino y que nos anuncian los riesgos a los que nos enfrentamos", critican en el duro escrito de anuncio de la convocatoria.