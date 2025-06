Chivite, chivatos, chivos expiatorios y chivatazos

Chivite, presidenta navarra y líder del PSN, no se va. Que ella no ha hecho nada malo, que "no hay argumentos" a pesar de que se estén destapando las vergüenzas en esta trama de adjudicaciones amañadas a su paso con la comunidad foral. ¿Qué le pasó María? ¿En qué instante se reconvirtió y dónde quedó ese idealismo "ugetero" que tenía en 2007? ¿Qué queda de aquella que en 2014 apoyaba a Eduardo Madina y secundaba su "Soñad y que vuestros sueños sean imparables"? Porque a él le privaron de los suyos cuando su amigo, y, sí, digo amigo, no solo compañero de filas, Santos Cerdán, perpetró su "pucherazo" en su contra para beneficiar a Pedro Sánchez.

"¿Dónde estabas entonces, cuanto tanto te necesité?" Se preguntaría Edu entonando a "El último de la fila". ¡Qué premonitorio! Debió de ser ahí cuando cambió usted de "bando". Porque en ese año que se presentó al proceso de primarias ya debía de barruntar algo: "Creo que debo garantizar que este órgano sea totalmente objetivo", decía.

Tiempo después dejaba atrás la cabellera morena y se enfundaba las "chupas" de cuero, quizá obedeciendo a eso que llaman "la crisis de los 40". Era un 9 de septiembre de 2019 cuando prometía contar a la ciudadanía lo que se hacía desde el Gobierno. Se refería, por supuesto, a la propaganda institucional. Lo de puertas para adentro, como lo de su hermano y su tío, (ambos citados en la trama de las adjudicaciones del "caso Koldo") ¿mejor lo obviamos, no?

Y así, entre anuncios de obras y más obras, transcurrió ese 2022 en el que dio luz verde a un gasto plurianual de 23.585.935,81 euros para la construcción del tramo previsto con motivo de la duplicación de los túneles de Belate y Almandoz, en la carretera N-121-A Pamplona-Behobia. Ese túnel de Belate ¡qué dolores de cabeza le traería! Una obra de 76 milloncejos que se encargó a la constructora pamplonica Servinabar, cuyo dueño ¡oh, sorpresa!, era Joseba Antxon Alonso, amigo íntimo de su amigo Santi Cerdán.

"Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas...", cantaba Amaral. Y tanto que las pasaban, el ya ex secretario de Organización de los socialistas no se dejaba un festejo al que acompañarle. En agosto a los dos se les pudo ver en las fiestas de Arguedas, después, caminando juntitos pañuelico al cuello con un Santi posando su mano de forma cómplice sobre su hombro en Valtierra y, más tarde, disfrutando en Mendavia.

Y, ¿se acuerda de esa cercanía con la ciudadanía que pretendía tener? Pues el 16 de mayo de 2024 decidió ponerle punto y final al eliminar los comentarios de sus publicaciones en redes sociales, porque se habían convertido en un "altavoz para transmitir odio", un "bullying virtual", aseguraba. Así que limitó a las cerca de 4.000 personas que usted seguía en redes el placer de poder decirle lo que pensaban. Y me pregunto, si el ministro de Transportes Óscar Puente hubiese hecho eso, ¿a qué se habría dedicado?

Y, de todas, de todas las imágenes que tiene, señora presidenta, colgadas en sus redes (y que no se pueden comentar), la que más capta mi atención es la del 28 de mayo del año pasado. "Sabemos de la importancia de las infraestructuras para Navarra. En una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, hemos dado un paso más en el avance de la construcción de la II Fase del Canal de Navarra". Etiquetaba a José Luis Arasti Pérez, consejero de Economía y Hacienda y a Óscar Chivite (sí, su tío consejero de Cohesión Territorial). Pero, ¿saben quien más sale en la instantánea junto a ellos y no está etiquetado curiosamente? Pues sí, Santos Cerdán. Hasta en la sopa.

Esta rama foral de la trama se ha cobrado ya su primera víctima, su "mano derecha" Ramón Alzórriz, vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento. Lo que habrá vuelto a llorar.... Otro que le falla. Le van sobrando dedos para contar amigos. Hay que tener muy mala suerte. Y la razón de su deslealtad es que su novia había trabajado entre 2021 y 2024 para Servinabar y él no se lo había dicho. Lo que saldrá después no lo sabemos, pero, por el momento a mí me parece un chivo expiatorio. Y así, entre conspiraciones, intrigas, chivatos y chivatazos nos alegra el día el "caso Koldo" quien debió enchufar a Nicoleta como "dos" de la lista del PSN en la localidad navarra de Esteribar. Parece un chiste.