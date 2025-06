El triángulo Koldo-Santos Cerdán-Ábalos: de adjudicaciones "a gran escala" al enfrentamiento por "comisiones pendientes"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que ha forzado a dimitir al hasta el pasado jueves secretario de Organización del PSOE y "mano derecha" de Pedro Sánchez en el partido perfila con precisión los orígenes de la relación entre el "número tres" del PSOE con José Luis Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, a quienes la Guardia Civil sitúa en el seno de una supuesta organización criminal dedicada al cobro de comisiones por el amaño de adjudicaciones públicas.

Los agentes exponen que esos vínculos se fraguaron inicialmente en Navarra entre Koldo y Santos Cerdán con un denominador común, el entonces directivo de Acciona (una de las empresas en las que se centran las sospechas de adjudicaciones irregulares) Fernando Merino, que era el responsable del departamento de Navarra y La Rioja.

La UCO sitúa la segunda etapa en Madrid, primero con el nombramiento de Santos Cerdán como secretario de Coordinación Territorial del PSOE, y después con el de Ábalos como ministro de Fomento, con Ábalos como asesor. Se abre entonces, señala, la Guardia Civil "una etapa de afectación nacional marcada por la adjudicación a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas", entre ellas Acciona, y por el presunto cobro de comisiones derivadas de las mismas".

Por último, este triángulo aparentemente delictivo perpetúa su relación ya con Ábalos fuera del Gobierno (fue cesado en julio de 2021), algo que no impidió -llaman la atención los investigadores- que tanto el ex titular de Transportes como el que fuera su chófer y asesor siguiesen "ejerciendo su influencia en diferentes estamentos de la Administración". Y no solo eso, sino que en esta etapa "habrían tratado de lograr a través de Santos que les fueran abonadas las cantidades presuntamente adeudadas por la adjudicación de obras durante su periplo" en el ministerio.

Medidas de seguridad

El exhaustivo análisis policial traza con minuciosidad una cronología que pone de manifiesto "la evolución en el empleo de medidas de seguridad utilizadas por los principales involucrados", que pasan de "no otorgar especial importancia a dichas medidas y hablar abiertamente sobre circunstancias relativas a la obra pública durante la etapa en Navarra", a tratar "ciertos asuntos" a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal, que se caracteriza "por la privacidad en las comunicaciones". Para la UCO, de hecho, resulta "de especial relevancia" que Koldo García "incluso utilizase líneas de telefonía móvil desechables (consideradas seguras) para comunicarse al menos" con el comisionista Víctor de Aldama y con el empresario José Ruz. Ábalos, añade la Guardia Civil, "también habría dispuesto de este tipo de dispositivos".

La génesis de los contactos en Navarra se remonta a 2015 y está ligada a la "estrecha relación" de Santos Cerdán y Koldo García con el entonces directivo de Acciona Fernando Merino y con el empresario Antxon Alonso, "a través, principalmente, de la vinculación mercantil Acciona-Serbinabar" (sociedades que, según la UCO, habrían sido beneficiadas con contratos públicos supuestamente amañados).

Los papeles estaban perfectamente repartidos, explica la UCO: Antxon Alonso era la "cara visible societariamente como administrador de Servinabar"; Koldo era "el punto de contacto directo" tanto con Merino como con el personal de Geoalcali "para la ejecución del proyecto de Mina Muga", la explotación de potasa cerca de la localidad navarra de Sangüesa; y Santos Cerdán "habría participado de dicha relación, siendo informado de los avances del proyecto, dando directrices a Koldo sobre diferentes procederes" y "disponiendo de cierta capacidad de decisión" sobre Servinabar y una cooperativa también en el punto de mira, Noran Coop.

En cuanto al modus operandi para canalizar las comisiones derivadas de todos esos proyectos, los agentes apuntan que la presunta trama habría utilizado Servinabar "como vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona".

"Disgustado" con el PSOE

Pero Servinabar, matizan, no fue la única vía de ingresos de Koldo García en esa etapa previa a su desembarco en el Ministerio de Transportes, pues también "se habría valido de una operativa de compensación a través del establecimiento hostelero bar Franky y del asesor fiscal Miguel Moreno". Y es que tanto el restaurante como el asesor "habrían facturado servicios ficticios a Acciona o alguna de sus UTE" (Unión Temporal de Empresas que unen fuerzas para optar a una adjudicación), para posteriormente "canalizar dichos ingresos mediante efectivo a Koldo o su entorno".

La Guardia Civil ha hallado en los mensajes del móvil de Koldo evidencias de esta operativa. El 31 de agosto de 2017, por ejemplo, Koldo creó una nota en su teléfono bajo el título "Tema Santos", en la que recopilaba diferentes asuntos a tratar con él. Koldo, explican los investigadores, "parecía disgustado por el hecho de que le hubieran afeado desde el PSOE alguna conducta concreta".

Esa vinculación, en todo caso, estaba "jerarquizada", pues para la UCO resulta evidente la "subordinación" de Koldo a Santos Cerdán, una relación que tras afianzarse en Navarra desembocó, tras ser nombrado Santos Cerdán secretario de Coordinación Territorial, en la contratación de Koldo García "como asalariado del PSOE" desde el 25 de octubre de 2017.

Los mensajes permiten acreditar que el 7 octubre de ese año Santos Cerdán le comunicó a Koldo García que esa misma semana firmaría el contrato en Madrid, después de conseguir que fuese nombrado conductor de Ábalos, "pasando a depender del recién nombrado secretario de Organización del PSOE".

Desembarco "nacional"

"Este hito supuso el comienzo de la transición de la relación Santos-Koldo hacia un contexto nacional", remarca la UCO. Es entonces, continúa, cuando entra en escena Ábalos, pues ambos "pasaron de la Comunidad Foral de Navarra y de obtener un supuesto rédito económico derivado de la consecución de obras en dicho territorio, a introducir a Ábalos en la relación", como paso previo a su nombramiento como ministro de Fomento en junio de 2018.

Con "la inclusión de Ábalos en el tándem", Koldo García pasó a tener "una doble dependencia", tanto de Santos como de Ábalos, aunque por los cargos que ostentaban dentro del PSOE, Ábalos "habría tenido mayor grado de ascendencia que el segundo" sobre él. Esas comunicaciones ponen de manifiesto este hecho pues el 15 de febrero de 2018 Santos le ordena a Koldo que mirase si el teléfono del "jefe" estaba "pinchado", preguntando su interlocutor si se refería al de "Jose". De esta comunicación, incide la Guardia Civil, "no solo se desprende que Santos también se encontraría subordinado a Ábalos, sino que estos sospechaban que el teléfono del secretario de Organización del PSOE pudiera estar intervenido".

Estas conversaciones, puntualiza la UCO, son relevantes para comprender "la evolución de la relación" de Koldo con Ábalos y Santos, en la medida en que permiten evidenciar que el primero "habría empezado a desarrollar una fuerte lealtad hacia Ábalos, pudiendo esto haber generado, según el criterio de Koldo, malestar en Santos". Un malestar que habría desembocado en "intentos de Santos por entorpecer la relación" entre Ábalos y Koldo. Hasta el punto de que, señalan los investigadores, el vínculo entre Koldo García y Santos Cerdán "se habría deteriorado en favor de la relación entre Koldo y Ábalos, ya que este le trataba mejor". No obstante, esa relación "se habría reconducido" a principios de 2018.

Ya con Ábalos al frente del Ministerio de Transportes, entre junio de 2018 y julio de 2021, "se va a proceder a desarrollar la evolución de estas relaciones, la participación de Ábalos y Koldo en las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública y la relación de Santos Cerdán no sólo con ambos, sino también con el Ministerio de Transportes, pasando Koldo de realizar las veces de conductor de éste a ser nombrado su asesor".

Tuvo que recurrir a "Pedro"

Esas conversaciones también ponen de relieve, llama la atención el informe, el "interés" de Santos Cerdán en "determinar ciertos nombramientos del Ministerio de Fomento a través de Koldo, así como la vinculación de Acciona con esta pretensión". En ese contexto, los mensajes apuntan a que el dirigente socialista recurrió a Ábalos para "obtener un cargo en Indra" ante "la dificultad de mantener a su familia en Madrid", por lo que pretendía obtener "otra fuente de ingresos que le permitiese sostener sus gastos familiares". Ante la falta de respuesta de Ábalos, Santos Cerdán tuvo que recurrir a "Pedro", por lo que el dirigente socialista recriminó a Koldo García "que hubiese tenido que ser Pedro Sánchez quien se lo comunicase" (que no podía "estar"” en Indra porque era una "empresa cotizada") en vez de saberlo a través de Ábalos, "alegando que el principal perjudicado de su no contratación era el partido", pues pretendía destinar el 80% de su sueldo al PSOE en concepto de "donación".

En la última etapa de relación entre Santos Cerdán, Ábalos y Koldo -desde el cese del ministro hasta la detención de Koldo en la "operación Delorme" en febrero del pasado año- los dos últimos "mantuvieron cierto grado de influencia" sobre el Ministerio de Transportes así como su relación con el secretario de Organización del PSOE, quien se reunió con Koldo "en más de una ocasión para discutir sobre el dinero pendiente de abono derivado de adjudicaciones realizadas en su etapa en el ministerio". La primera vez, reunión que fue grabada por Koldo, el 2 de febrero de 2022, cuando el exasesor ministerial se quejó de la situación de su entonces esposa, Patricia Úriz, y hermano Joseba.

Koldo García "aludió de nuevo al dinero que aún se adeudaba a Ábalos" e instó a Santos Cerdán a que "se tuviera algún gesto de acercamiento hacia el exministro, ya que al parecer se le habría cuestionado su relación con Aldama por ser éste considerado un corrupto". Koldo insistió en que eso "era mentira", ya que según él el exministro "se encontraba sin fondos en ese momento". "Está con una mano delante y otra detrás".

Discusión por las comisiones pendientes

Ambos comenzaron a realizar "un repaso de las cantidades que ya se habían abonado y las obras que aún quedaban por pagar", coincidiendo en que el montante abonado hasta el momento "ascendía a 550.000 euros, más 70.000 euros que le habría dado Antxon". Pero sí hubo discrepancias a la hora de determinar "qué importe quedaba pendiente de abono y a qué adjudicaciones se correspondía". Tras "unos minutos de discusión", Koldo dio su brazo a torcer y "pareció ceder en sus pretensiones, llegando a proponer que por lo menos le entregasen 150.000 euros para que ÁBALOS pudiera saldar cuentas con su exmujer".

En ese contexto, Koldo García "continuó reclamándole ayuda para él y su familia, alegando que si pagaban a Ábalos él se podría quedar con parte del importe". Pero al mismo tiempo, destaca la UCO, volvió a solicitar un trabajo para su hermano Joseba y "ayuda para que se diera de alta" a su mujer en alguna empresa "sin que tuviera que ir a trabajar", e incluso pidió que se contratase a una mujer llamada "Nicoleta" en "alguna empresa u organismo de Valencia" (que finalmente habría sido contratada por Emfesa). "¿Te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro, ¿vale? Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula?".

Ya el 23 de noviembre de 2023, Koldo y Ábalos se reunieron en una cafetería y el primero le trasladó su malestar con Santos Cerdán "por el hecho de que supuestamente éste hubiera difundido en Navarra que la Fiscalía le estaba investigando", lo que según la UCO pone de manifiesto que "la relación entre ambos volvía a estar deteriorada".

"Le he escrito a Santos, le he dicho voy a ver a Jose cinco minutos, necesito que me veas cinco minutos, o me ves cinco minutos la semana que viene o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona", advierte Koldo a Ábalos.