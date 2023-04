Cinco meses sin respuesta del Gobierno sobre Doñana

La fotografía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hizo ayer en Doñana, para cargar electoralmente contra la Junta de Andalucía y su política con el Parque Nacional, mientras en el Congreso, por cierto, el PSOE necesitaba los votos del PP para corregir la ley del «sí es sí», tiene detrás cinco meses de SOS de la Junta al Ejecutivo de Sánchez para activar una comisión técnica con urgencia que analice la situación y busque soluciones consensuadas entre las dos administraciones a los daños de la sequía. Cuatro cartas, varias reuniones de trámite y ninguna concreción desde Madrid al problema del que el líder socialista quiso ayer subrayar lo mucho que le ocupa y preocupa.

Desde Doñana, en una intervención sin preguntas, Sánchez defendió la importancia del «tesoro» que supone Doñana, y advirtió de que «no hay excusa ninguna» para seguir adelante con la proposición de ley aprobada en el Parlamento andaluz. Esta iniciativa reordena la situación que el PSOE dejó en herencia en 2014, con centenares de familias atrapadas en un marco de alegalidad. Desde la Junta llevan semanas contestando a las críticas de la izquierda que «la iniciativa afecta a un territorio que no está en el parque, ni en el preparque, sino en la corona al norte del condado de Huelva, a 40 km de Doñana». Y que la reordenación salva, además, los acuíferos, de acuerdo con la primera ley que aprobó Sánchez en 2018 para hacer un trasvase del río Tinto y el Piedra, para llevar agua de superficie. Esta infraestructura comprometida por el Gobierno de Sánchez está aún sin hacer.

En la zona hay más votos que agua, y a todos los partidos les aprieta el contexto electoral, pero en su declaración institucional, como presidente del Gobierno, aunque sonase más a candidato, Sánchez obvió que el 4 del pasado mes de noviembre llegó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una primera carta de la Consejería andaluza de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en la que se planteaba a Madrid la necesidad de «alcanzar un gran pacto por Doñana, que logre fijar la hoja de ruta adecuada para afrontar los riesgos y amenazas que el cambio climático va a generar en este valioso entorno natural». En la misiva, el consejero, Ramón Fernández-Pacheco, recordaba los pronunciamientos europeos y la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 24 de junio de 2021, sobre el incumplimiento de la Directiva Marco de Aguas y de la Directiva sobre los hábitats del Reino de España, lo que hace más necesario, «si cabe, ir de la mano para afrontar el cumplimiento de la misma».

La respuesta protocolaria llegó el 30 de noviembre, con el ofrecimiento de celebrar una reunión entre el 12 y el 19 de diciembre, que finalmente se ejecutó vía telemática el 28. Tras aquella conversación, el Ministerio se comprometió a convocar una comisión de seguimiento técnica que no se concretó. El consejero envió mensajes al secretario de Estado, llamadas…, sin consecuencias. Por eso, el 23 de febrero se enviaba otra comunicación desde Sevilla al Ministerio en la que el consejero expresaba su «profunda decepción» al no recibir comunicación alguna para la reunión acordada «en el encuentro telemático mantenido el pasado 28 de diciembre de 2022». «Casi dos meses después, a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul que dirijo no ha llegado convocatoria alguna […]. Ante la incomprensible ausencia de noticias, me siento en la obligación de recordarle su compromiso de convocar una reunión para continuar perfilando mejoras para Doñana y también para el nuevo Parque Nacional Sierra de las Nieves de Málaga, y de urgirle a convocar ese encuentro que dijo que se celebraría en semanas». Textualmente, el consejero recordó que entre los compromisos adquiridos en la reunión telemática, e incumplidos, «estaba el de la constitución de un grupo de trabajo, o comisión bilateral técnica, en el que analizar, de manera conjunta, el Marco de Actuaciones de Doñana que ha liderado su Ministerio». «En cualquier caso, le informo de que desde la Junta de Andalucía se han realizado aportaciones al Plan de Actuaciones de Doñana, presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica, en el plazo previsto y como cualquier interesado más». La respuesta del Ministerio fue una llamada y otra convocatoria, para reiterar el compromiso a poner en marcha comisiones técnicas, que siguen sin materializarse.

Fragmentos de alguna de las cartas enviadas desde la Junta al Ministerio y la única respuesta de este departamento del pasado 30 de Noviembre Documentos La Razón

Los alcaldes socialistas y el PSOE andaluz mantienen este tema una posición con muchos más matices que la que enarbola el Gobierno de Sánchez. El 12 de abril, día que se aprobó la proposición de ley en el Parlamento andaluz, Sánchez proclamó: «Doñana no se toca». Pero en 2022 se autorizaron por parte del Ministerio extracciones de aguas subterráneas y se regularizaron pozos (reflejado en el Boletín Oficial de Huelva). La otra decisión fue la inversión de 335.000 euros para reformar el Palacio en el que veranean los presidentes del Gobierno.

El 12 de abril, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, se dirigió a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para explicarle el contenido de la proposición de ley y subrayar por escrito que «el acuífero de Doñana no se toca ni afecta, simplemente se establece una clarificación de terrenos como agrícolas regables, siempre con agua superficial y siempre que llegue a estar disponible en el futuro». «No supone ninguna amenaza al cumplimiento de la sentencia europea». Moreno concluye proponiéndole crear una delegación entre el Ministerio y la Junta para ir a explicar la proposición de ley a la Comisión Europea.

Pero todo sigue igual y, ayer, el consejero andaluz remitió una nueva carta al Ministerio pidiendo que convoque, «hoy mismo», «la reunión que desde hace más de cinco meses llevamos solicitando».

[[H3:Feijóo pide al Gobierno «no manosear»

►El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, «no manosear» el parque nacional de Doñana, mientras que se comprometió, si llega al Palacio de la Moncloa, a ejecutar por el procedimiento de emergencia todas las obras que el actual Gobierno incluyó en la Ley del Trasvase de 2018 para garantizar agua en la zona del condado de Huelva y que no se han puesto en marcha. Feijóo se refirió a la visita que Pedro Sánchez hizo ayer: «No es coherente venir en Falcon a defender Doñana cuando Doñana se defiende ejecutando las infraestructuras» que se comprometieron. En su opinión, el presidente decidió visitar el parque para no tener que votar en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley del «sólo sí es sí». “Estoy de acuerdo con que Doñana no se toca”, sentenció el presidente del PP, quien pidió a Sánchez y sus ministros que dejen de “manosear” Doñana para echar “la culpa a los andaluces del problema del agua en España”.