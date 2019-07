29-J: Rivera ampliará su Ejecutiva para reforzarse ante los críticos

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha aclarado hoy en rueda de prensa que la reunión extraordinaria del Consejo General del partido naranja prevista para el 29 de julio tendrá como principal punto del orden del día la ampliación del número máximo de miembros de la Ejecutiva: pasará de los 40 actuales a fijar el tope en 50. “Nos hemos convertido en un partido de gobierno y los órganos se tienen que adaptar a ese crecimiento”, ha dicho. Sin embargo, no ha querido desvelar los nombres que están sobre la mesa para entrar en el Comité de Dirección, aunque todo apunta a que podrían tratarse de algunos de los fichajes personales del propio Rivera. De esta forma, el presidente de Cs se “blindaría” frente a la corriente crítica que ha surgido en el seno de la formación y reforzaría además sus apoyos en la cúpula del partido.

Según Villegas, ésa será la única “reforma de calado”. Además, también se cambiará el punto que recoge que el Consejo General deberá ser convocado con un plazo mínimo de 15 días: pretenden que pase a siete para que así el máximo órgano entre asambleas se pueda reunir con carácter de urgencia.

Asimismo, el secretario general de Cs ha descartado que se pueda producir ceses o, al menos, ha asegurado que él no tiene conocimiento de ese extremo. En referencia a la incertidumbre que rodea a Francisco de la Torre, Villegas ha subrayado que habló con él el pasado viernes y que “ni me ha presentado su dimisión ni ha puesto su cargo a disposición. Está en un periodo de reflexión y le he dicho que iremos hablando”.