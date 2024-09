Clavijo no entiende que la Fiscalía «atosigue» a Canarias con los menores

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, dijo hoy que no entiende que la Fiscalía «atosigue» a Canarias a raíz de la aprobación del nuevo protocolo de acogida de menores migrantes no acompañados porque lo que se hace es desarrollar el protocolo estatal de 2014. Por ello, anunció que viajaría a Madrid con el fin de poder intervenir este martes en la reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración que preside el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aunque no está incluido en el orden del día.

«Entiendo que las circunstancias lo recomiendan, aunque fuera del orden del día, que tengan la reunión, pero que pueda participar y dirigirme a todos los ministros. Bueno, de momento la respuesta es no, no quieren sentarse», comentó en declaraciones a Canarias Radio recogidas por Ep.

Clavijo criticó la «amenaza» del Ejecutivo de llevar el protocolo al Tribunal Constitucional sin poner sobre la mesa mientras tanto «ninguna propuesta, ni solución, ni colaboración», más aún cuando se alcanzó un acuerdo migratorio con el PP, que es lo que le habían pedido. «Durante casi una semana llevamos diciendo, oiga, nos sentamos y no se mueven, ni nos contestan, pero sí contestan inmediatamente y nos amenazan con el Constitucional y con la propia Fiscalía. Entonces, no consigo entender nada, ni luego ver ningún tipo de voluntad de resolver esto», apuntó. Clavijo añadió que le «desconcierta» la actitud del Gobierno central porque no se sentó a negociar ni con PP ni con Junts la proposición de ley de la reforma de la Ley de Extranjería y después, «solo una vez» y a iniciativa suya el pasado 12 de agosto con la condición de que la reunión fuera «secreta». En esa línea lamentó también que el Gobierno no ha dado «ni un euro» para compensar a Canarias con los costes de acogida de los menores migrantes «ni se sientan a coordinar» el trabajo con el Gobierno regional.

«Yo ya interpreto que se desentiende totalmente de Canarias y que les da igual lo que ocurra aquí», deploró. El presidente canario volvió a defender que el Gobierno central tiene una «responsabilidad» con los menores «porque el Estado no cumple con su función de vigilar la frontera, no cumple con su función de regular el flujo migratorio, porque son competencias exclusivas del Estado y no cumplen, obviamente, su función de extranjería». Entonces, se preguntó, «ni protegen nuestras fronteras, ni cuando llegan asumen que son migrantes y que eso es su responsabilidad, ni, desde luego, en materia de extranjería, hacen las responsabilidades que les encomienda la ley». En ese contexto de incumplimiento, a juicio del Gobierno canario, la respuesta del Estado es abrir diligencias preprocesales si Canarias no asume ni obedece y mete a «todos los niños, todos, da igual el número, un millón, seis mil, treinta mil, da igual», y además «pagar todo». Así, comentó que esta situación de crisis migratoria «está haciendo estragos» entre la plantilla de funcionarios, con muchos «dándose de baja» o «dividiendo» puestos de trabajo porque «es insostenible».

Sobre la visita del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, prevista para este miércoles, agradeció que la UE «esté más cerca de los problemas de Canarias» que el propio Gobierno de España por lo que es una «magnífica noticia» poder conversar en primera persona y que vea la realidad del archipiélago.

Clavijo cargó también contra la decisión del Gobierno español de no haber pedido ayuda a la UE para Canarias, especialmente con el despliegue del Frontex para controlar las fronteras. Así, espera que la UE «tome conciencia» de como está Canarias y ver qué posibilidades hay de que ayude a las islas «sin necesidad de pasar por el Estado miembro, que es España, que parece que no tiene voluntad ni de pedir ayuda europea ni de ayudar a Canarias».

En cuanto a la posible visita del Papa Francisco comentó que pondrá a Canarias en el «mapa internacional», dado que «desgraciadamente se está convirtiendo en la nueva Lesbos», con la diferencia de que el Gobierno de España “lejos de ayudar y arrimar el hombro y colaborar, se dedica a atacar a Canarias también cuando Canarias intenta resolver el problema, cosa que le competería al Estado”.

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, ha informado este lunes, tras la reunión del Consejo de Gobierno, de que el interés canario es que impere la cordura, porque no se necesitan respuestas jurídicas por el Estado ni crispación política ante la situación límite que vive el archipiélago por la imposibilidad de atender en condiciones a los menores migrantes que siguen llegando, 149 más en lo que va de septiembre.

“No somos capaces de garantizar la seguridad de los niños”, ha advertido el portavoz, quien ha insistido en que se aborde el asunto de fondo, que es cómo atender a los menores, y ha manifestado la tristeza y desazón del ejecutivo canario al ver que el Gobierno en cambio convoca de urgencia una reunión interministerial para ver cómo recurre el protocolo autonómico sobre los menores migrantes.

Ante el anuncio de esa reunión interministerial entre los cuatro ministerios implicados en inmigración, Clavijo se dirigió al presidente de ese foro, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para poder asistir con voz para explicar el protocolo sobre los menores aprobado por el Ejecutivo regional.

La respuesta, según el portavoz canario, fue que no era posible porque el orden del día del encuentro ya estaba cerrado, ante lo cual Clavijo reiteró su ofrecimiento de participar fuera del orden del día, por teléfono o como se estime oportuno, pero a eso no ha habido contestación aún.

En todo caso, Clavijo se desplazará el martes a Madrid con esperanza de participar: “Estamos tendiendo la mano, no queremos tensionar la situación”, ha insistido Cabello.

El portavoz ha explicado que el protocolo canario aprobado la semana pasada, en el que se exigen al Estado ciertos requisitos y procedimientos de identificación de los menores para que la comunidad autónoma se haga cargo de ellos, no se está aplicando aún estrictamente, sino que “se están dando pasos cada vez más decididos en su aplicación”.

Cabello ha lamentado que “se está atosigando” a los miembros de las ONG y empleados públicos encargados de la atención a los menores con advertencias desde la Fiscalía, de manera que se ejerce presión sobre “una red de atención ya desbordada”.

“No se debería seguir presionando, sino tender la mano esa es la responsabilidad de quien está gobernando”, ha exigido el portavoz, y ha insistido en que la mejor manera de atender los derechos de los menores no es obligando a la comunidad autónoma a seguir internándolos en centros repletos.

Para Alfonso Cabello, la Comisión Europea, cuyo vicepresidente Margaritis Schinas viaja esta semana a Canarias para tratar la situación migratoria, y el papa Francisco, quien ha expresado su interés en visitar también las islas, han demostrado más sensibilidad que Pedro Sánchez.

Felipe VI estará esta semana en Canarias por otros asuntos (para recibir la medalla de oro del Parlamento regional, para asistir a la cumbre europea de la Fundación Cotec y para inaugurar la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos y de Lengua Portuguesa), pero al portavoz autonómico le sorprendería que el rey no tuviera de primera mano noticia sobre la situación de este drama humanitario.