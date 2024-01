La Comisión Europea confirma que hay una "investigación en curso" a España por la ley de amnistía

La Comisión Europea ha confirmado queexiste una “investigación en curso”por la ley de amnistía que se está tramitando en España. A través de la respuesta entregada al eurodiputado Adrián Vázquez, en la que negó la entrega de información bajo este argumento. En concreto, en el escrito se alude al artículo 4 de su procedimiento interno, que reconoce el derecho a no entregar datos para proteger la privacidad en cuatro supuestos. Uno de ellos es precisamente la realización de una “investigación en curso”..

Ante la posibilidad de que se haya utilizado la expresión “investigación en curso” como sinónimo del análisis y evaluación que de manera ordinaria realiza la Comisión frente a cualquier iniciativa legal que puede entrar en conflicto con el Derecho de la UE, Vázquez lo ha descartado.

Se trata de una carta firmada por la directora general de Justicia y Consumidores, Ana Gallego. En ella, se hizo llegar respuesta a la solicitud del eurodiputado Adrián Vázquez denegando la entrega de las preguntas efectuadas al gobierno español y las respuestas que éste hubiera podido proporcionar sobre la base del siguiente motivo: “la revelación de los documentos solicitados podría perjudicar la protección de investigaciones en curso”.

“Si fuese un análisis, nos tendrían que haber dado las preguntas”, aclaró en una rueda de prensa. Y es que en la solicitud de información que planteó el eurodiputado se pedía a la CE que facilitara el listado de 15 preguntas que se envió al Gobierno de España unos días después del polémico encuentro entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders. Fue entonces cuando Bolaños aseguró que había “cero preocupación” sobre esta norma en Europa, pero posteriormente fue desmentido por el portavoz de Justicia.

Según el eurodiputado de Ciudadanos, esta negativa a entregar información supondría que se abren las puertas al inicio de un procedimiento de infracción que podría terminar en el Tribunal de Luxemburgo. Es una investigación en curso.

La Comisión hace un análisis de todas las leyes que entran en conflicto de la Unión y que la iban a hacer igual que con otras leyes. Si se tratase de un análisis ordinario, como el que se realiza frente a cualquier otra norma, no habría motivos para rechazar la entrega de la información que se le solicitó.

Reconoció que la Comisión tiene mil maneras de intercambiar información con los gobiernos cuando quieren saber más de una iniciativa legal, pero si ven gravedad, “son intercambios estructurados: por escrito y formales, oficiales”. Todo ello, señaló, con vistas a abrir un procedimiento de infracción si se considera necesario, que podría llegar al TJUE.

“Lo que está sucediendo en España ya ha ocurrido en otros países. Saben que tienen que hacerlo de manera que todo quede registrado por si tienen que ir a los tribunales”, sostuvo en su intervención.

Sobre el contenido de las 15 preguntas que envió la Comisión Europea para que España aclare sus dudas sobre la ley, el eurodiputado de Ciudadanos insistió en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería explicar a la opinión pública el contenido de esa petición de información.

Para Vázquez, esta respuesta, en la que se confirma de forma indirecta que existe una investigación es de una enorme gravedad. Por ello, haasegurado que frente al daño que está causando la ley de amnistía, su principal objetivo es que la norma no salga adelante. “Queremos descarrillar la ley”, afirmó.

Además, advirtió que no tiene sentido seguir tramitándola por el coste que tendrá su aprobación en Europa y porque “en ninguno de los escenarios Puigdemont podrá gozar la ley de amnistía porque no podrá volver a España y no podrá recoger su acta de diputado europeo”, ha asegurado.