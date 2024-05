PSOE dice que los migrantes de Canarias que se trasladarán a El Ejido "no suponen ningún problema" al municipio

El secretario general del PSOE de El Ejido (Almería) y portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Miguel Alarcón, ha manifestado este jueves que los migrantes llegados de Canarias que se van a trasladar a un hotel de la localidad a partir de este viernes "no suponen ningún problema" para el municipio, por lo que ha afeado las declaraciones "tremendamente irresponsables" del alcalde, Francisco Góngora (PP), quien se ha opuesto a este recurso habitacional. "El alcalde tiene que poner sensatez, no soliviantar a la población", ha mantenido Alarcón, al tiempo que ha manifestado en una nota que "poco más de cien ciudadanos no van a desequilibrar a un pueblo de 90.000 habitantes, como es El Ejido". Así, considera que las personas que van a ser trasladadas a El Ejido "no suponen ningún problema para nuestro municipio, como tampoco lo han supuesto en Almería o en Roquetas". "Estamos hablando de personas que han salido de sus países huyendo de la guerra y la miseria y que son solicitantes de asilo", ha añadido el dirigente local socialista, quien ha recordado que "el Estado español está obligado a hacerse cargo y facilitarles atención humanitaria de manera temporal, hasta que se resuelvan sus expedientes". "Si el alcalde de un municipio como es El Ejido, con 90.000 habitantes, no es capaz de tolerar que se le dé cobijo a varias decenas de personas, apaga y vámonos", ha reprochado Alarcón, para quien el primer edil "no debería utilizar su cargo para avivar fantasmas del pasado". Según ha defendido, "El Ejido es un pueblo acogedor, llevamos años intentando borrar el daño que nos hicieron los sucesos del año 2000 y, con estas declaraciones, el señor Góngora vuelve a colocar a nuestro pueblo en el punto de mira". "Me pregunto qué pensarán los empresarios de El Ejido, que mañana tendrán que ir a negociar a los mercados europeos con el lastre de estas declaraciones", ha añadido. A juicio del responsable socialista, la comparecencia que ha realizado el alcalde este jueves ha constituido "el primer acto de campaña electoral que ha realizado el Partido Popular". "Le pido al alcalde más coherencia, más sensatez en sus declaraciones y que mire más por la imagen de nuestro pueblo, en lugar de echarse en brazos de la extrema derecha".