«El conflicto de Gibraltar debería llevar resuelto muchos años»

Las aguas de Gibraltar siguen revueltas. La pugna de España y Reino Unido por este territorio vuelve a estar en el punto de mira tras los incidentes que han venido ocurriendo durante este mes de agosto en aguas cercanas al Peñón, dificultando la actividad habitual de los pescadores españoles. Un clásico en la zona.

El pasado lunes, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, presentó una queja formal ante la embajada de Reino Unido en Madrid en la que manifestó «su más enérgica protesta» por los hechos acaecidos. Albares remarcó que España no reconoce a la colonia británica más aguas que las interiores del puerto y advirtió que nuestro país «seguirá ejerciendo su soberanía en aguas españolas del mismo modo que lo ha hecho desde tiempo inmemorial».

El Gobierno gibraltareño no tardó en pronunciarse. El Ejecutivo de Fabián Picardo respondió a la queja de España reafirmando que las aguas en las que se habían producido los hechos denunciados por Albares eran de soberanía británica y no española. «El Gobierno de Gibraltar no alberga ninguna duda sobre la soberanía británica de las aguas que rodean Gibraltar», manifestaron al mismo tiempo que recomendaron que «deben evitarse los incidentes innecesarios en ellas, ya que suponen un riesgo para las tripulaciones de las embarcaciones implicadas». Para terminar, recalcaron que confiaban en que las quejas de España no afectaran a la negociación del acuerdo post Brexit.

Ahora entran en juego José Antonio Landaluce, alcalde de Algeciras (Cádiz) y la Organización de Productores Pesqueros Artesanales Conil/La Atunara (OPP72), quienes se han pronunciado ante este conflicto que, según los pescadores, «debería llevar resuelto muchos años».

El gerente de OPP72, Nicolás Fernández, agradeció la intervención del ministro de Asuntos Exteriores, al considerar que «estas llamadas de atención son necesarias», pero advirtió de que las presiones de las autoridades gibraltareñas, lejos de cesar, han proseguido estos últimos días. Al parecer, este jueves «han vuelto a presionar y coaccionar a otra embarcación», hechos que piensa trasladar hoy al alcalde de la Línea de la Concepción, Juan Franco, con el que tiene una reunión.

Los pescadores, que la pasada semana exigieron a los Gobiernos de España y del Peñón sentarse a hablar y establecer los límites de las aguas en las que pueden faenar los barcos nacionales, aseguran que no están dispuestos a rendirse. «Nosotros no vamos a dejar de pelear, vamos a continuar poniendo de manifiesto que es un abuso de las autoridades de Gibraltar» manifestó Fernández. Además, advirtió: «O finalmente se sientan y toman cartas en el asunto o tendrán que poner fuerzas de seguridad y al ejército para que los pescadores puedan pescar».

«Deben establecer los límites de las aguas en las que pueden faenar los barcos nacionales»

Por su parte, Landaluce también agradeció la mediación de Asuntos Exteriores, pero lamentó que el posicionamiento de Albares sobre Gibraltar y los pescadores llegara «un mes tarde».

Asimismo, rechazó las acusaciones del Peñón acerca de que los barcos españoles estén «agrediendo» a los suyos y añadió que la realidad es que «Gibraltar está agrediendo a las embarcaciones de Vigilancia Aduanera y a pescadores españoles que lo único que buscan es el sustento».

Landaluce solicitó que se materialice cuanto antes un acuerdo que alcance «una zona de prosperidad compartida» y busque «lo mejor» para los ciudadanos a ambos lados de la verja, pero «sin dejar de reconocer que las aguas son españolas, que tenemos que buscar la co-soberanía». Según el primer edil de Algeciras, «Gibraltar no tiene aguas jurisdiccionales; las aguas son de España».