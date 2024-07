El consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero, planta a Abascal y no rompe con Guardiola

Primer plante a Santiago Abascal. El consejero de Vox en el Gobierno de Extremadura, Ignacio Higuero, seguirá al frente del área de Gestión Forestal y Mundo Rural. Así lo ha confirmado este mismo viernes la presidenta extremeña, María Guardiola, quien ha alabado su "compromiso con Extremadura y los extremeños, por encima de cualquier cosa". Hay que recordar que Higuero, pese a representar a la formación de Abascal, es independiente.

Sin embargo, aunque Higuero seguirá en su cargo, Guardiola gobernará a partir de ahora en solitario, ya que el pacto entre PP y Vox se ha roto. La presidenta extremeña ha querido hacer hincapié en el "paso valiente y comprometido" del consejero de Gestión Forestal, quien ha señalado que si bien entiende el giro que ha tomado Vox no le parece "leal ni honrado" cambiar las reglas de juego a mitad de partido.

"Entiendo el giro que ha tomado Vox pero no lo comparto y no lo puedo defender", ha matizado Higuero, tras tomar una decisión "complicada" en la que dice haber antepuesto su ilusión y su "compromiso por y para los extremeños". Opinión compartida por la dirigente del PP: "La ruptura anunciada por Vox nada tiene que ver con ninguna de las 60 medidas firmadas en el acuerdo de gobernabilidad. Hasta el momento, Vox no ha dado ninguna explicación lógica, ni creo que pueda darla porque no existe. No sé siquiera si merece ya la pena".

Líneas rojas: la migración

En este sentido, la presidenta extremeña ha señalado que "la política no puede ser nunca el problema. La política tiene que ser la solución. Los ciudadanos nos votan para que trabajemos en su beneficio y buscando el interés general. Y por ese motivo, hace un año, las líneas rojas que trazamos para proteger y defender los derechos de los extremeños han estado siempre salvaguardadas. Esas líneas rojas han estado siempre fuera del pacto".

Y precisamente, una de esas líneas rojas que separaban a ambos partidos era la migración. Una cuestión que quedó fuera del pacto de gobernabilidad, al igual que el feminismo, la igualdad o los derechos de las personas LGTBI, entre otros asuntos. "Ambos partidos nos centramos en aquellas cosas que nos unían para el progreso de nuestra región. Que todo eso quedara fuera del pacto de gobernabilidad no ha frenado el crecimiento de esta región, todo lo contrario. No hemos dejado una sola opción al retroceso", ha sentenciado Guardiola.

Por este motivo, la dirigente popular asegura que "no tiene ningún sentido que se vengan a exigir cuestiones que no formaban parte de ese acuerdo de gobernabilidad". Además, defiende que la sociedad extremeña es abierta y moderna y el "progreso nunca puede estar atado ni condicionado a ninguna ideología".

Porque la presidenta extremeña ha insistido en que su formación "cumple escrupulosamente" el acuerdo firmado y "quien quiera romper, si es que es así, tendrá que dar sus explicaciones". Además, ha hecho hincapié en que no tiene más información que la que publican los medios de comunicación, y que, en el caso de Extremadura, "Vox no ha manifestado absolutamente nada" sobre su intención de romper el acuerdo o no