Ruptura PP-Vox: así quedan los gobiernos autonómicos en España

Lo advirtió, lanzó el órdago y, finalmente, Santiago Abascal cumplió su amenaza. El líder de Vox, en una decisión unilateral, rompía sus pactos de Gobierno con el PP en varias autonomías. El motivo (de cara a la galería) no es otro que sus discrepancias en materia de inmigración con el partido de Alberto Núñez Feijóo, que aceptó la acogida de 347 menores migrantes. Aunque todo apunta a que la motivación real de este cataclismo es la pérdida de votos en las últimas elecciones (generales, gallegas, vascas...) y la aparición en escena de Alvise Pérez y su Se Acabó la Fiesta.

Sea como fuere, Abascal tiró ayer al traste con el diálogo y el consenso y ha puesto en jaque cinco gobiernos autonómicos. Y aquí, en este punto, es donde su argumento de la inmigración pierde fuelle. Porque si nos paramos a mirar, Vox habría dejado el gobierno de Castilla y León por la acogida de 21 menores; el de la Comunidad Valenciana, por 23; el de Murcia, por 16; el de Aragón, por 20; y el de Extremadura, por 30. En definitiva, la formación de Abascal dejará de tener representación en los gobiernos autonómicos por la acogida de 110 menores migrantes.

Y si bien hasta última hora todavía había quien confiaba en que Abascal no llevaría hasta el final su órdago, por aquello de no perder poder territorial, en las filas del PP ya se preparaban para reorganizar sus territorios con una máxima oficial: no convocar ni adelantar elecciones en ninguna de las autonomías afectadas. Un apunte: Vox no tiene estructura de partido en la mayoría de comunidades autónomas ni tiene barones, de hecho, su fuerza reside en los cargos que ocupan dentro de los ejecutivos regionales. Así las cosas, qué futuro le depara a estos cinco gobiernos autonómicos.

Extremadura

Desde Extremadura, su presidenta, María Guardiola dejaba claro que seguirá gobernando en minoría tras romperse el pacto de Gobierno. Eso sí, dejaba claro que desde el PP han cumplido "escrupulosamente" con lo firmado y que será Vox quien tenga que dar las explicaciones oportunas.

Aquí se produce el primer plante a las órdenes de Santiago Abascal. El consejero de Vox en el Gobierno de Extremadura, Ignacio Higuero, seguirá al frente del área de Gestión Forestal y Mundo Rural. Así lo confirmaba este mismo viernes el afectado, no sin antes señalar que si bien entiende el giro tomado por Vox, "no lo comparto y no lo puedo defender". Una decisión "complicada" en la que dice haber antepuesto su ilusión y su "compromiso por y para los extremeños".

"No es leal ni honrado cambiar las reglas del juego a mitad del partido", ha denunciado Higuero. De este modo, pese a que el consejero de Vox seguirá en su cargo, el pacto está finiquitado. Guardiola descarta un adelanto electoral, por lo que seguirá al frente de la Junta de Extremadura.

Comunidad Valenciana

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, cesó a los tres consejeros de Vox tras anunciarse que la formación rompería sus pactos con el PP. Lejos de esperar a que estos dimitieran de sus cargos, el dirigente popular tomó la iniciativa. Apenas una hora después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, confirmara la ruptura de los pacto autonómicos con el PP, el DOGV publicaba la destitución del vicepresidente, Vicente Barrera, y de los otros dos consellers de Vox, Elisa Núñez y José Luis Aguirre.

Esta misma mañana, Mazón comparecía para dar cuenta de su nueva estructura de Gobierno, más reducida y con nuevas caras. En lo que respecta a los nuevos consellers, Salomé Pradas pasará a llevar la cartera de Justicia e Interior. El área de Agricultura estará a cargo del hasta ahora síndic del PP en Les Corts, Miguel Barrachina. Y, finalmente, Vicente Martínez Mus será el nuevo conseller de Medio Ambiente, Agua, Territorio e Infraestructuras.

El dirigente del PP ha descartado un adelanto electoral, pero reconoce que a partir de ahora se abre una nueva etapa en la que habrá que negociar. Hay que recordar que el PP cuenta con 40 diputados; el PSPV-PSOE, con 31; Compromís, con 15; y Vox, con 13.

Aragón

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha mantenido la misma línea que sus compañeros de partido y ha descartado un adelanto electoral, por lo que el PP gobernará en solitario tras la espantada de Vox a cuenta del reparto de menores migrantes.

El dirigente del PP comparecía justo minutos después de que el hasta ahora vicepresidente de Vox en el gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, anunciase su dimisión. Un hecho que no ha afectado al plan ya trazado por Azcón, quien informaba de que Mar Vaquero será ahora la única vicepresidenta y asumirá las funciones de Presidencia y Justicia sustituyendo a Nolasco. Por otra parte, anunciaba que Javier Rincón será el nuevo consejero de Agricultura y Ganadería en sustitución de Ángel Sámper.

Castilla y León

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido ante los medios para anunciar la reestructuración de su nuevo Ejecutivo tras la ruptura con Vox y dejar claro que su "gobierno sigue en marcha". En este sentido, ha asegurado que su Gobierno mantendrá las diez consejerías, aunque con algunos cambios. Entre ellos, se suprimirá la estructura de la Vicepresidencia, que será asumida por la actual consejera de Familia, Isabel Blanco Llamas.

El presidente castellano-leonés ha desmentido la convocatoria de elecciones anticipadas y ha asegurado que gobernará en minoría tras una decisión, la de Vox, que tacha de "errónea" e "injustificada". Unas palabras que llegaban después de que el hasta ahora vicepresidente de la Junta Juan García-Gallardo anunciara su renuncia. El dirigente de Vox pasará a ser el portavoz de Vox en las Cortes, ya en la oposición.

Pero la reestructuración del Gobierno llegaba con sorpresa. Mañueco informaba de que uno de los consejeros de Vox, Gonzalo Santonja, titular de Cultura, Turismo y Deporte, continuará en el cargo, al contar con la "confianza personal" del propio presidente. Los otros dos, Gerardo Dueñas (Agricultura y Ganadería) y Mariano Veganzones (Empleo e Industria) han sido cesados, al no presentar la dimisión. Curiosamente, este último anunció su baja de militancia en el partido de Abascal.

Entre las caras nuevas, hay que destacar la de Leticia García Sánchez, hasta ahora delegada territorial de la Junta en Zamora, que será la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, o la del segoviano José Luis Sanz Merino, que será el consejero de Movilidad y Transformación Digital. Esto hace que la actual titular de este último departamento, María González Corral, asuma las competencias de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Murcia

Ni siquiera han llegado al año de gobierno. Desde el Ejecutivo, liderado por el PP de Fernando López Miras han querido dejar claro en todo momento que el acuerdo con Vox se ha cumplido "punto por punto", por lo que la ruptura es una decisión "unilateral" de Santiago Abascal.

Por el momento, tras la salida de los dos consejeros de Vox, el Ejecutivo murciano aún tiene que "estudiar todas las posibilidades", entre las que se incluye un gobierno en minoría.

ruptura definitiva, tal y como relató Ortuño, obligaba al Ejecutivo murciano a "estudiar todas las posibilidades", desde un gobierno en minoría del PP, en el que contaría con 21 de los 45 escaños en la Asamblea Regional hasta la convocatoria de elecciones anticipadas. En cualquier caso, dijo el portavoz, "se tomará una decisión con responsabilidad, mesura y prudencia".