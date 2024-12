El Constitucional estudiará a fondo el "vacío" de competencias del Senado

Pedro Sánchez no ha asimilado su derrota electoral del 23 de julio y eso le ha llevado a España a situaciones políticas inéditas, como la cesión de la amnistía a los independentistas para lograr su investidura o el "vacío" de competencias que ha pergeñado en el Senado para esquivar la oposición del PP, que tiene mayoría absoluta en esa Cámara. Y eso es lo que el PP ha llevado al Tribunal Constitucional mediante un recurso, que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido ya ha admitido y, por tanto, lo estudiará a fondo.

En concreto, el PP presentó un recurso contra la supresión de la capacidad que tenía el Senado para vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria, una maniobra orquestada por el Gobierno y que coló en la Ley de paridad para conseguir el apoyo de todos sus socios y no hacer peligrar la votación. En este sentido, hubo partidos, como Esquerra, que criticaron duramente esa maniobra, aunque acabaron apoyando el conjunto de la Ley por la relevancia social que tenía ya que implicaba la obligación de representación paritaria en muchos ámbitos de la vida económica y política. El PSOE metió esa reforma del Senado en una enmienda en la Ley de paridad y eso es lo que el PP ha recurrido.

De hecho, el PP cuenta, además, con el aval de los letrados del Congreso y del Senado, quienes elaboraron dos informes que recogían la advertencia de la incongruencia que existe entre la reforma del Senado y el contenido propio de la Ley ya que el contenido de la enmienda y del proyecto legislativo no guardan coherencia. Es más, los letrados advirtieron que el propio Constitucional ya se había pronunciado en contra de ese tipo de maniobras. Sin embargo, el PSOE desoyó esa advertencia y ahora el PP ha llevado el conflicto ante el Tribunal de Garantías para que resuelva.

En su recurso, el PP hace énfasis en "la palmaria ausencia de la necesaria conexión de homogeneidad –de acuerdo con la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional- de esta enmienda con el objeto del Proyecto de Ley". De momento, el Constitucional ya ha admitido a trámite el recurso y está por ver qué velocidad imprime, aunque en el PP también temen que se eternice ya que hay una mayoría progresista que, interpretan, es afín al Gobierno. No hace falta recordar que dos miembros del tribunal han formado parte del Ejecutivo de Sánchez.

El grupo parlamentario del Senado comandado por Alicia García, que es quien ha presentado el recurso, señala que la supresión del veto a los Presupuestos supone "una vulneración de hasta cinco artículos de la Constitución", en referencia al 23, 90.2, 66.2, 134 y 135. Lo que el Gobierno ha cambiado es el artículo 15.6 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que, hasta ahora, obligaba a que los objetivos de déficit contaran con el plácet del Congreso y del Senado para poder ser aprobadas.

Cabe recordar que, sin los objetivos de déficit, el Gobierno no puede dar el paso de elaborar los Presupuestos. Por eso, era imprescindible que las Cámaras den el beneplácito: ahora ya solo es imprescindible el aval del Congreso, que es donde el Gobierno puede atar su mayoría. En el caso de la senda de déficit de 2024, el Senado tumbó la propuesta del Gobierno y Moncloa no pudo elaborar los Presupuestos. No obstante, el propio Gobierno ha sufrido ya dos golpes con la senda de déficit de 2025 porque Junts ha votado o ha amagado con votar en contra. Y, de hecho, tanto el PP como Junts han pedido prácticamente lo mismo: que haya un mayor equilibrio en la capacidad de gasto extra del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.