Corrupción y vivienda: PP, Junts y PNV cercarán al Gobierno en la sesión de control

El Congreso celebra una nueva sesión plenaria esta semana, aunque se reducirá a dos días (martes y miércoles), una señal más de la poca actividad legislativa del Gobierno. Prácticamente todos los focos se posarán sobre la sesión de control del miércoles, donde Pedro Sánchez y sus ministros deberán afrontar preguntas incómodas de la oposición: en concreto, el PP ha preparado varias relacionadas con la trama de corrupción del "caso Koldo" tras las últimas revelaciones aportadas por un informe de la UCO, mientras que Junts y PNV han coincidido en preguntar en torno a la vivienda y con tono crítico respecto a la política habitacional del Gobierno.

De las 18 preguntas que hay previstas, diez corresponden al PP, de las cuales habrá tres vinculadas a la trama del "caso Koldo". En concreto, el propio Alberto Núñez Feijóo interpelará directamente a Sánchez sobre si va a "ofrecer a los españoles la información que le demandan" tras las últimas revelaciones de la UCO, donde aparece definido por la trama como el "1" en la gestión de las ayudas a Air Europa y quedan al descubierto sus mentiras sobre el viaje de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Además de Feijóo, también Elías Bendodo preguntará directamente a María Jesús Montero sobre la corrupción, mientras que Miguel Tellado cercará a Fernando Grande-Marlaska por los nombramientos de los directores de la Guardia Civil después de que haya aparecido en el informe de la UCO que Leonardo Marcos es el presunto autor del chivatazo a Koldo García para informarle de que estaba siendo investigado. También Borja Sémper preguntará a Pilar Alegría por sus últimos pronunciamientos polémicos en defensa de Sánchez.

El PP centrará buena parte de sus preguntas en el "caso Koldo", mientras que Junts y PNV abordarán la vivienda, aunque con diferencias de contenidos. Los posconvergentes, por medio de su diputada Marta Madrenas, preguntará a Félix Bolaños sobre "qué medidas legislativas va a emprender el Gobierno para una recuperación rápida del inmueble en los casos de impago intencionado": es decir, el partido de Carles Puigdemont va a centrarse en la lucha contra la "okupación", un ámbito en el que quiere reivindicarse como formación de referencia en Cataluña dado que es una bandera que tenía en pugna con el PP en una autonomía que lidera el ranking de viviendas okupadas. De hecho, Junts ya se ha abstenido en una ley "antiokupa" impulsada por el PP en el Senado, aunque está paralizada por el PSOE en el Congreso; y, Junts, también, tumbó la ley para endurecer los límites a los alquileres. Aitor Esteban preguntará por los efectos de la Ley de Vivienda tras su aplicación en Cataluña, que han hecho reducir la oferta.

Además de la sesión de control, el Pleno debatirá y votará una proposición no de ley del PP por la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil con las policías autonómicas: está por ver si el PSOE mantiene su "no" a la pnl como ya hizo en mayo en la Comisión de Interior. Pero no será la única iniciativa relacionada con Interior del Pleno porque el PP interpelará a Fernando Grande-Marlaska para que dé explicaciones sobre todo lo que afecta a su departamento en cuanto al "caso Koldo", con un comandante de la Guardia Civil que percibía dinero de la trama por proteger las comunicaciones.

También Óscar Puente estará en el punto de mira ya que se debatirá una moción impulsada por el PP sobre el caos ferroviario de los últimos meses. Junts también se dirigirá al ministro con una interpelación sobre "un Corredor Mediterráneo exclusivo de mercancías: de alta capacidad, eficiente, conectado, digitalizado y separado del servicio de Rodalies". Es decir, los posconvergentes aspiran a arrancar nuevos compromisos en materia de infraestructuras con una reivindicación muy lejana del independentismo.