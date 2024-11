El PP cree que Ribera "no debería ser" comisaria tras la DANA: "Lo que no vale para España tampoco vale para Europa"

El PP va a más en sus críticas contra Teresa Ribera, actual vicepresidenta y ministra de Transición ecológica y aspirante a vicepresidenta de la Comisión Europea. Ribera sigue desaparecida y sin dar explicaciones pese a que bajo su mando están la Confederación Hidrográfica del Júcar, que tiene instrumentos para medir la pluviometría y los niveles de caudal como para haber alertado a la Generalitat valenciana de los peligros, y la AEMET. Y este martes tiene que superar el examen ante el Parlamento europeo para ser elegida vicepresidenta de la Comisión Europea, pero el PP ya ha empezado una campaña para tumbar su nombramiento. " Lo que no nos vale para España, no nos vale para Europa. Creo que Teresa Ribera no debería ser Comisaria europea. No debería serlo", ha enfatizado Miguel Tellado este sábado.

Lo cierto es que el PP tiene fuerza para tumbar el nombramiento de Ribera ya que tiene mucho peso en el PP europeo y el martes se vota, aunque eso tampoco garantiza que acabe siendo así porque hay numerosos partidos con capacidad de decisión. En todo caso, los populares agitan ya el rechazo a Ribera tras su gestión de la DANA ya que no ha aparecido ni ha dado explicaciones: de hecho, el miércoles se ausentará de Congreso y Senado pese a no tener agenda.

"Quiero poner en valor el trabajo que se ha hecho desde la Generalitat valenciana frente a la catástrofe, pero siento que la Generalitat ha estado sola y abandonada por el Gobierno de España", ha afirmado Tellado, recordando que Pedro Sánchez estaba en la India, Ribera en Bruselas y el número dos de Transición Ecológica estaba en Colombia. "Ribera está más preocupada de lo suyo que de lo de todos", ha señalado Tellado. "Está más preocupada en lograr los apoyos necesarios que de atender a sus responsabilidades", ha añadido, acusando a la vicepresidenta del Gobierno no haber estado "a la altura". "Ha estado esquiva, huida y desaparecida", ha sentenciado.

Pese a las críticas al Gobierno, el PP apoyará los decretos con ayudas a Valencia. En este sentido, Tellado ha recordado que la Generalitat ha cuantificado las necesidades en 37.000 millones mientras que el Gobierno solo concede 10.000 millones, de los cuales hay 5.000 en ayudas y 5.000 en créditos. Por tanto, a juicio de Tellado, las ayudas del Gobierno son "insuficientes". "El Gobierno tiene que ayudar con más medios y no dando créditos como si fuera una oficina bancaria, sino dando apoyo firme y real a las personas que lo están pasando mal", ha añadido.

Asimismo, Tellado ha asegurado que "este no es el momento de analizar responsabilidades políticas" cuando ha sido preguntado por la dimisión de Carlos Mazón. "Las responsabilidades políticas se dirimen cuando llegue el momento y en los foros donde se debe hacerlo", ha afirmado Tellado, recordando que Mazón comparecerá esta semana en las Cortes valencianas.