El PP critica el "entendimiento absoluto" del PNV con la izquierda y ve factible volver a las urnas

El diputado del PP por Álava, Javier de Andrés, ha afirmado que al PNV no le preocupa estar en la Mesa del Congreso, sino las próximas elecciones autonómicas de 2024 y poder liderar el próximo Gobierno Vasco. Además, ha criticado que la formación jeltzale haya rechazado incluso hablar con el Partido Popular, lo que supone una falta de "cortesía parlamentaria", y le ha recriminado su "entendimiento absoluto" con la izquierda.

Además, no ha descartado que haya nuevas elecciones generales, pero tampoco que el PSOE pacte con Junts seguir en el Gobierno en funciones durante meses y que la formación de Puigdemont no tenga así que apoyarle porque le perjudicaría en Cataluña.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Ep, De Andrés ha señalado que "se ha visto la actitud del PNV, que tiene una vinculación tan estrecha con la izquierda que le impide negociar nada".

Falta de cortesía parlamentaria del PNV

"Creo que ha querido que se viera claramente que no va a tener ni siquiera un diálogo (con el PP). Me ha parecido que ha tenido una falta de una cierta cortesía parlamentaria al no haberse reunido y decir que no. Esas cosas también se pueden decir a la cara, no simplemente por los medios de comunicación, diciendo que ni siquiera te reúnes. No me parece que se cumplan los mínimos de cortesía exigibles", ha añadido.

A su juicio, eso se debe a que el PNV "está piñón con el PSOE principalmente, y no tiene ninguna incomodidad en pactar con Bildu o con Podemos, con los que han aprobado tantos presupuestos y ahora mismo también en el Parlamento Vasco se entiende día a día".

Sobre la constitución de la mesa del Congreso, cree que, con la configuración actual de la Cámara Baja, "es más que razonable que pudiera entrar alguna formación de las características del PNV u otras formaciones de Cataluña".

"El mapa político es la realidad, y yo creo que sería muy lógico y natural que fuera de esta manera, pero eso también responde a los acuerdos que se vayan alcanzando entre unos y otros, y también de la propia voluntad", ha añadido.

En este sentido, ha dicho que tiene la sensación de que lo que le preocupa ahora mismo al PNV es el Gobierno Vasco y tiene la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas de Euskadi. "No le preocupa tanto tener una presencia en la mesa del Congreso", ha indicado.

Voluntad de entendimiento de Feijóo en el PNV

El diputado del PP alavés ha manifestado que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, siempre ha tenido "una esperanza" de entenderse con el PNV, con quien mantuvo una relación "de cordialidad y entendimiento" cuando gestionó el Gobierno de Galicia.

Por ello, no esperaba el rechazo a siquiera dialogar sobre las propuestas de los populares. "Feijóo confiaba en que su respuesta fuera otra. Yo creo que sí ha generado una cierta sorpresa conocer hasta qué punto el PNV está entregado a la causa del Partido Socialista. El PP sigue llamando a su puerta. Habría una voluntad por parte del PP de entenderse, no ya para la investidura, sino para cualquier cosa, porque podría haber algunas cosas en común", ha insistido.

A su juicio, la formación jeltzale "huye" de esas posibles coincidencias. "La frase que va a quedar ya para la celebridad de 'hemos parado a la derecha' de Andoni Ortuzar marca un poco la línea emprendida por este PNV, que es la del entendimiento absoluto con la izquierda", ha precisado.

Considera que es "perfectamente compatible" que el PP recibiera los votos del PNV y de Vox

Javier de Andrés cree que podría ser "perfectamente compatible" que el PP recibiera los votos del PNV y de Vox. "Creo que estamos viendo cosas semejantes también en Euskadi, cuando en la diputación de Gipuzkoa el PNV obtuvo el apoyo del PP y presentó su candidatura, sabiendo que iba a apoyarla el Partido Popular, o en Vitoria el PSE-EE hizo lo propio presentando su candidatura al Ayuntamiento para desbancar a Bildu. Y en otros lugares hemos visto cómo el PNV o el propio Partido Socialista aspiran al apoyo de Bildu, al que habían desalojado a otros lugares", ha resaltado.

En su opinión, "que un partido aspire a algo y esté en disposición de que le vote cualquier fuerza política, es una cosa que se ve a diario, y sería la posición que el PP aspiraría a conseguir en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a Junts, De Andrés ha dicho que es "realmente imposible" que tengan un entendimiento. "No digo que no pudiera haber una cierta cortesía, por ejemplo, la que no ha mostrado el PNV con el PP, pero tal vez no sea necesaria. Hay que pensar que Junts está dirigida por un prófugo (Carles Puigdemont)", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que "no ha demostrado mucho respeto a las leyes ni a la Constitución ni a los reglamentos, ni a la sociedad catalana, cuando violentó el Estatuto de Cataluña y tomó decisiones que contravenían los intereses del conjunto de los catalanes y la estabilidad de la política catalana y española".

"Realmente no es posible poder entendernos y hacer depender un futuro del Gobierno con un partido como Junts. No lo va a hacer el Partido Popular y no lo tiene que hacer tampoco el PSOE", ha mantenido.

El representante del PP se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez va a buscar la forma de convencer a Junts para que le apoye, pero considera que "tampoco le va a resultar fácil" porque la formación catalana "está en otras claves".

"Está pensando en las elecciones catalanas, en su posición de liderazgo en Cataluña en relación con ERC, incluso con el propio Partido Socialista, que ahora se ha convertido en un rival muy importante en el espectro político catalán", ha puntualizado.

Javier de Andrés ha explicado que tiene la impresión de que Junts "va a querer comprometer al Estado y crear la mayor desestabilización posible". "Tiene condiciones para ello, porque si el PSOE se empeña en no buscar alianzas en la centralidad política española, va a quedarse en manos de Junts, de Puigdemont, y eso conduce a una necesaria inestabilidad que puede incluso afectar al propio nombramiento del futuro Gobierno", ha remarcado.

Por ello, no descarta que los socialistas "sigan gobernando en interinidad, con un Gobierno provisional durante mucho tiempo, todo el que quiera Puigdemont". "Puede ser la solución que se alcance entre Sánchez y Puigdemont. Así continuaría el PSOE en el Gobierno y Junts no tendría que dar su voto a favor del Partido Socialista, que seguramente dentro de su interpretación de la política particularmente catalana, le perjudica mucho", ha explicado.

Investidura de Feijóo

De Andrés ha afirmado que, "si queda en manos del Partido Popular el Congreso, "se intentará configurar una solución que dé un gobierno de estabilidad a España", liderado por Núñez Feijóo. "Pero, si la mesa del Congreso y las circunstancias que afectan a todo esto, conducen a que el PSOE pueda liderar este proceso, podemos caer en un periodo de inestabilidad largo", ha apostillado.

Tampoco descarta la repetición electoral con "la endiablada" situación que se vive y con un PSOE "que no quiere dialogar con el Partido Popular y que juega otra vez a su exclusión de cualquier solución de Gobierno o de entendimiento".

Por ello, considera que podría irse de nuevo a las urnas, "lo que tampoco nos garantiza que vaya a haber una mayoría diferente a la que ahora se está pergeñando". Preguntado por si no cree que podrían beneficiar al PP unos nuevos comicios, ha rechazado hacer pronósticos, tras los resultados de las últimas generales. "Es imposible saber qué es lo que puede pasar", ha aseverado.

El diputado electo del PP ha dicho que la solución pasaría por alcanzar "un acuerdo de centralidad" en el que participaran su partido y el PSOE.