Cuando Errejón clamaba contra la violencia machista

El portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha dejado este jueves su escaño, a la vez que ha anunciado que abandona la política por el "desgaste" físico y mental tras diez años en primera línea.

El también fundador de Podemos ha explicado en una carta en la red social X que, tras un ciclo político "intenso y acelerado", he llegado "al límite de la contradicción entre el personaje y la persona", al tener por un lado "una forma de vida neoliberal" y ser al mismo tiempo portavoz de una formación "que defiende un mundo nuevo, más justo y humano".

Tras su renuncia, la ejecutiva de Sumar ha aceptado de forma unánime la dimisión de Íñigo Errejón, que ejercía como portavoz parlamentario, según han confirmado a La Razón fuentes del partido.

Además, Sumar ha abierto una investigación para recabar información sobre las acusaciones contra Errejón y en un comunicado subraya que aspiran a "construir una sociedad y una política feminista y eso requiere un compromiso firme en todos los ámbitos".

Su dimisión se produce poco después de ser acusado de presunta violencia machista en redes sociales. Y es que, entre otras acusaciones, la escritora y periodista Cristina Fallarás, activista en materia de feminismo, ha recogido en sus plataformas digitales testimonios que algunas de estas supuestas víctimas le han hecho llegar, y uno de ellos parece señalar directamente a Errejón. En estas denuncias se acusaba a Errejón de realizar "gaslighting" (luz de gas) a las mujeres. Este término se utiliza para describir un tipo de acoso emocional en el que se manipula a otra persona para que dude de sí misma.

Sin embargo, estas no son las únicas denuncias en redes sociales contra el ya exdiputado de Sumar, aunque ninguna de ellas ha sido demostrada con pruebas ni denunciada. En junio de 2023, Íñigo Errejón fue acusado de cometer una agresión sexual en el festival "Tremendas Femgest". Una denuncia, que, sin embargo, no llegó a nada, al no acabar en un juzgado.

La joven implicada relató en sus redes sociales una serie de tocamientos inapropiados por parte del ya exdiputado. Sin embargo, poco después el hilo con los comentarios fue eliminado. Entonces denunció una "agresión sexista". "¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk? Tenía que haber algún error", denunció en sus redes sociales.

Tras conocerse la dimisión de exlíder de Podemos, las redes sociales han echado mano de la hemeroteca para recordar cómo Errejón hacia suya la bandera del feminismo contra la violencia machista.

En sus numerosas intervenciones tanto en la Asamblea de Madrid, como en el Congreso de los Diputados y diferentes actos de partido, Errejón denominaba de "lacra social" el maltrato a las mujeres y renegaba de la llamada violencia doméstica para dar valor a la violencia machista.

"En España no tenemos un problema de violencia doméstica, tenemos un problema de violencia machista y violencia contra las mujeres", clamaba hace unos años. También aludía al miedo a ser agredidas de las mujeres al volver a casa por la noche: "¿Alguno de nosotros hemos vuelto a casa con las llaves metidas entre los dedos por miedo a que alguien nos agreda", se preguntaba cuando era diputado regional durante la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.