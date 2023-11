Cuca Gamarra: "La convivencia no está a salvo con Sánchez"

¿El PP continuará convocando a la gente a salir a la calle después del acto que celebran hoy en la Puerta de Sol de Madrid?

El PP va a trabajar para que España no se resigne y para que, ante la anestesia que quiere imponer Pedro Sánchez, los ciudadanos tengan cauces para levantarse, para manifestarse y para poder decir alto y claro que en su nombre no se han acordado todas las cesiones pactadas con el independentismo. Hoy a las doce estamos convocados todos los españoles que no estamos de acuerdo con el acto de corrupción política que supone conceder la impunidad al independentismo a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Dan igual las siglas a las que se votó en las pasadas elecciones, esto no va de partidos, va de democracia. Todos estamos convocados en favor de la igualdad y contra las cesiones de Sánchez. Pacíficamente y con civismo nos seguiremos sumando a distintas convocatorias que la sociedad civil realice, como, por ejemplo, la que está fijada para el próximo 18 de noviembre.

¿Pero el PP, como partido, seguirá convocando protestas en la calle contra la amnistía y por la igualdad después del acto de hoy? ¿Esto tiene continuidad?

No tiene por qué ser la última, si es necesario, habrá más. Y, como ya hemos manifestado, esta firmeza que queremos mostrar en defensa de la igualdad entre todos los españoles la vamos a extender al ámbito institucional, político, jurídico y social.

¿Y en Europa?

Por supuesto, también vamos a presentar iniciativas. Llevamos meses trabajando en ellas porque somos muy conscientes de que la defensa de la igualdad entre todos los españoles, articular todos los mecanismos a nuestro alcance contra la amnistía, contra el referéndum y contra la ruptura de un marco de igualdad en la financiación, no solo se tiene que circunscribir al ámbito interno. Formar parte de la Unión Europea exige unas obligaciones y cumplir unas reglas que la amnistía vulnera.

¿A qué se refiere?

Para ser presidente, Pedro Sánchez está mercadeando con la igualdad ante la ley. Y a cambio de siete votos pretende conceder la impunidad a políticos que tienen causas pendientes con la justicia, con delitos de corrupción de por medio, porque la malversación de dinero público es corrupción. Esto vulnera el Tratado de la Unión Europea.

¿Sus denuncias en el ámbito comunitario las formalizarán a través del PPE, en el Parlamento Europeo, o directamente como PP? ¿Cuál es el trámite?

Formar parte de la Unión Europea es cumplir el Tratado que nos rige, e incumplirlo tiene unas consecuencias. Vamos a actuar en todos los ámbitos en los que haya margen para denunciar lo que está sucediendo en España.

¿Llegarán a apelar al artículo 7 del Tratado y a la posibilidad de que se corte la entrega de fondos europeos al Gobierno español?

Habrá que esperar a conocer el texto de la ley de amnistía, pero, en principio, me parece claro que la entrega de la impunidad, incluso para delitos que tienen que ver con la malversación y la corrupción, como le decía antes, y la interferencia en la separación de poderes, vulnera los principios del Tratado. Europa ha sido capaz de actuar siempre que algún Estado miembro ha debilitado o deteriorado el marco del Estado de derecho y España no va a ser una excepción.

Una ofensiva en Europa conllevará la acusación de la izquierda de que son desleales con España y responsables de poner en peligro la llegada de los fondos.

Desleal es quien lo hace, no quien lo denuncia en defensa de su país. Quienes dañan la imagen de España son, sin duda alguna, aquellos que han emprendido este camino por su ambición personal, no por interés general; aquellos que se sitúan al margen de la ética, la moral y la Constitución. Y digo más, en un país donde no hay seguridad jurídica, donde no hay imperio de la ley, evidentemente no se genera un contexto para que haya inversión y esto también va a tener una repercusión en clave económica.

¿Las comunidades del PP harán frente común o cada una defenderá los intereses de su territorio?

Todas las instituciones que preside el Partido Popular comparten la necesidad de defender la igualdad de todos los españoles, vivamos donde vivamos, ante la ley y en el acceso a los servicios públicos. El frente común de la igualdad ya está en marcha, comenzando con la solicitud de la Conferencia de Presidentes, que el pasado lunes acordaron impulsar con el presidente Feijóo. Este acuerdo de cesiones de Pedro Sánchez, para mantenerse en el poder, conlleva muchas hipotecas que vamos a pagar los españoles en términos de Estado de derecho y de igualdad, y nuestras comunidades van a defender que sus ciudadanos no son españoles de segunda. Y tampoco tienen por qué pagar la exigencia de los partidos independentistas de que se condone sus deudas: todos los españoles tienen una hipoteca y nadie se la condona.

La izquierda acusa a la Justicia de prevaricar y de estar al servicio de la derecha. Y ustedes mantienen el bloqueo en la renovación del CGPJ. ¿No convendría entre todos un poco más de sosiego para no dañar de muerte las instituciones?

La izquierda quiere controlar la Justicia en nuestro país. España es una democracia, con una separación de poderes. Pero esta democracia se está viendo dañada por un presidente del Gobierno que ha buscado los máximos poderes con los mínimos controles, y que todavía quiere ir a más porque lo que busca en esta legislatura es tener todos los poderes sin ningún control, salvo el de Puigdemont. Pedro Sánchez ha fagocitado a su partido y ha hecho que el PSOE deje de respetar el principio de la independencia judicial.

Entonces, ¿está de acuerdo con la denuncia de Ayuso de que Sánchez está convirtiendo a España en una dictadura?

La respuesta de, entre otros colectivos, todos los agentes del Poder Judicial a los acuerdos en los que se enmarca la investidura de Pedro Sánchez creo que es suficientemente contundente como para que todos seamos conscientes de que hemos entrado en una deriva francamente preocupante y que deteriora de una manera grave los principios básicos de nuestra democracia.

En lo que llevamos de conversación ha dicho que la democracia está en riesgo, que el PSOE ha roto el principio de independencia judicial… En este contexto, ¿debemos dar por hecho que el PP votará en contra de todo lo que proponga un PSOE que se sostiene en el gobierno gracias a Puigdemont?

Nosotros vamos a defender nuestro programa electoral.

¿Pero hay margen para algún tipo de acuerdo por el interés general?

Enfrente tenemos un partido, el PSOE, que ha convertido en eje de la Legislatura un acuerdo que se sostiene en un programa negociado con Puigdemont, un prófugo de la Justicia española. Que ha aceptado que verificadores internacionales vigilen cómo cumple sus acuerdos el Gobierno de España con el prófugo. Y que ha aceptado, además, el relato del independentismo que sostiene que tenemos una Judicatura que actúa por criterios políticos y a la que hay que someter al poder ejecutivo. Esto no es compatible con nuestro programa electoral.

Antes le aludía a la renovación del CGPJ, ¿la podemos dar por perdida hasta que se vaya Sánchez de Moncloa, sea cual sea el daño para el Poder Judicial?

Estamos en un momento de máxima gravedad por la falta de respeto del Partido Socialista al propio Poder Judicial, y esto hace más necesario que nunca que la elección del órgano de gobierno de los jueces se sostenga en que sean los jueces los que designen a los jueces. Nosotros no nos vamos a salir del programa con el que nos presentamos a las elecciones y creemos que hoy, más que nunca, hace falta que se desarrolle nuestro plan de regeneración institucional, al que no vamos a renunciar.

¿Al CGPJ no le hace más débil su estado de bloqueo, en el que ustedes tienen su responsabilidad?

Al CGPJ lo hace fuerte su independencia e imparcialidad, por eso hay que garantizarla. La renovación, como le he dicho, sólo se puede hacer conforme a lo que pide Europa, es decir, que los jueces elijan a los jueces.

Escuchándola, creo que no arriesgo mucho si concluyo que Sánchez no podrá contar con el PP para nada en esta Legislatura.

No por culpa del PP, sino porque Sánchez se ha entregado a unos socios que quieren que España esté lo más débil posible. Sánchez es un chollo para los independentistas y para todos los que quieren destruir el proyecto común que representa España. Veremos cuánto puede mantenerse en el poder, pero, sea el tiempo que sea, no habrá un Gobierno que pueda funcionar. Ni siquiera es posible que haya una política económica ni social porque no hay nexo común entre todos sus socios: cada uno va a lo suyo, sin más elemento común que debilitar a España y a sus instituciones. Caminamos hacia una Legislatura de absoluto bloqueo por los socios que ha elegido Sánchez para impedir la alternancia en el Gobierno y que gobierne quien ganó las elecciones.

Dibuja un panorama que parece el fin del mundo… pero siempre queda la posibilidad de que Sánchez engañe a Puigdemont y no cumpla lo que ha pactado, ¿no?

Sánchez miente a todo el mundo todo el tiempo. Pero creo que ahora cuando miente es al decir que no habrá referéndum de autodeterminación. No iba a haber amnistía, y la hay. ¿Por qué hay que creerle con el referéndum después de lo que hemos escuchado esta semana a Puigdemont? En todo caso, es un hecho evidente que a todos sus socios les interesa que siga, y que sea un presidente muy débil para que lo pueden manejar y condicionar.

Si la crisis es tan grave, ¿no sería mejor que el PP le echara una mano para limitar la capacidad del independentismo de condicionar la gobernabilidad de España?

Es que el problema es Pedro Sánchez, es él quien condiciona la gobernabilidad bloqueando la alternancia. El presidente Feijóo ganó las elecciones generales. Le ofrecimos unos pactos de Estado, que rechazó, y hasta le ofrecimos convocar elecciones en dos años para que no firmara estos vergonzantes pactos con el independentismo. Este pacto de Sánchez con Puigdemont es su condena.

¿El marco que se abre les obliga a hacer cambios en la estructura del PP?

Como ya ha trasladado el presidente Feijóo, sólo habrá los ajustes necesarios para ponernos en marcha en una Legislatura que exige grupos parlamentarios fuertes, con direcciones adecuadas, y un partido en pleno funcionamiento. El Partido Popular hará pequeños ajustes para reforzarnos ante una etapa en la que no vamos a fallar a España ni a los españoles, que nos miran hoy, más que nunca, buscando una salida y una alternativa. España necesita esperanza y necesita saber que de esta crisis vamos a salir con un cambio de gobierno en cuanto sea posible.

¿Qué balance hace de los acuerdos con Vox después de que hayan reconocido que esos pactos, antes de las elecciones generales, les restaron escaños en las urnas?

Allí donde el Partido Popular gobierna con Vox, tras las elecciones municipales y autonómicas, hay gobiernos serios, responsables, que están dando estabilidad y que, sobre todo, están cumpliendo sus programas electorales. Ya se han bajado impuestos en muchas de estas comunidades autónomas; ya se han eliminado muchísimos de los chiringuitos que había; y toda esa política pro independentista, que se impulsaba desde algunas comunidades, ha sido eliminada. Están centrados en lo importante, en gestionar los servicios públicos y en que sus ciudadanos vean resueltos sus problemas del día a día, y, además, son los mismos gobiernos que van a defender una España de ciudadanos libres e iguales.

¿Vox se ha equivocado en cómo ha planteado el llamamiento a la protesta ciudadana y en participar en convocatorias que han sido luego vandalizadas por grupos de extrema derecha?

Tenemos la obligación de canalizar el malestar social desde la serenidad. Y no me refiero solo al malestar de nuestros votantes, sino también de aquellos que cuando apoyaron al PSOE nunca pensaron que estaban legitimando una amnistía para el independentismo. Nosotros entendemos que haya españoles que de una manera espontánea hayan querido también salir a la calle, y la mayoría lo ha hecho de manera pacífica. Esto no lo pueden empañar capítulos de altercados violentos, que hay que condenar con total rotundidad, y para los que no cabe luego amnistía sino esperar que la Justicia actúe.

¿La convivencia en España está en peligro?

Los pactos de Sánchez no son por la convivencia sino por su conveniencia. Es evidente que la convivencia no está a salvo porque el acuerdo está basado en el privilegio y en la desigualdad, y sólo tiene como objetivo mantener a Sánchez en el poder después de haber perdido las elecciones porque se niega a que en España se materialice la alternancia en el poder.

¿Entendería que el malestar lleve a otro «rodea el Congreso» durante la investidura?

Eso es lo que alentó la izquierda, con violencia incluida, cuando cuestionó nuestro régimen democrático y la legitimidad de la investidura de Mariano Rajoy. Nosotros no somos iguales. Es el momento de que ante el desgaste al que los independentistas, los socios de Sánchez, quieren someter a las instituciones y los poderes públicos, los demócratas las fortalezcamos y velemos por ellas. Y es lo que vamos a hacer.

¿Se han concienciado ya para otros cuatro años en la oposición?

Estamos preparados para trabajar día a día, dure lo que dure la legislatura, para que los españoles tengamos futuro. Y más pronto que tarde, los españoles tendremos en nuestra mano cambiar el Gobierno con Núñez Feijóo al frente.