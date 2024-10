¿Debería España pedir perdón por la conquista de América? Esto es lo que opinan los españoles

Hoy, 12 de octubre, en España celebramos la Fiesta Nacional, la Virgen del Pilar (patrona de la Hispanidad) y el Día de las Fuerzas Armadas. Se rinde especial homenaje a todas las secciones del Ejército Español por su papel en la defensa nacional y su labor de protección de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Además, en esta fecha tan señalada se festeja el Día de la Hispanidad.

El Día de la Hispanidad se lleva celebrando desde 1892, cuando se estableció para conmemorar el 400 aniversario del Descubrimiento de América. En 1492, Cristóbal Colón desembarcó con su tripulación en el continente americano (en la isla de 'San Salvador', actualmente parte de Las Bahamas), aunque creyeron estar en la India y no en el llamado 'Nuevo Mundo'.

Desde hace muchos años, y a pesar de las narrativas que han surgido para tratar de desprestigiar los vínculos entre las personas a ambos lados del Océano Atlántico, el Día de la Hispanidad es celebrado en prácticamente todos los países latinoamericanos. Se festejan los vínculos y estrechos lazos que nos unen a todos los hispanos, ya sean de lengua, de cultura o de sangre.

FESTIVAL HISPANIDAD Jesús g. feria La Razón

La ciudad de Madrid ha acogido durante todo este mes de octubre una serie de cabalgatas, conciertos y eventos de talla mundial para celebrar nuestra cultura hispana en todas sus diversas formas. El país invitado de este año ha sido, curiosamente, México. Aunque todo estaba planeado desde hace meses, ha sido algo chocante después de que la nueva presidente de México, Claudia Sheinbaum, denunciaba públicamente que España debería pedirle perdón a su país.

Aguafiestas los ha habido siempre

A medida que se va acercando el Día de la Hispanidad y la Fiesta Nacional, cierta clase de personas van sacando a relucir idénticas opiniones en contra de su idea particular de patriotismo, año tras año. Se trata del mismo tipo de 'aguafiestas' que no puede pasar la Navidad sin dejar de fruncir el ceño y expresar en voz alta, para que todos se enteren, lo mucho que aborrece los eventos multitudinarios y lo muy en contra que está de que la gente disfrute en una celebración de origen católico.

Una subespecie de 'El Grinch' particular, endémica de España que, por suerte, no se da tanto otras naciones, donde la mayoría ciudadanos no reniegan de su lugar de nacimiento y, si lo hacen, al menos dejan disfrutar a los demás del momento. Distintas corrientes políticas e identitarias, especialmente desde ala de la izquierda (aunque no toda) llevan décadas utilizando una narrativa en la que asimilan el patriotismo español a la extrema derecha. Sin embargo, cuando se trata de subir el IVA o crear exacciones extraordinarias para el Estado, se les llena la boca de eslóganes como "ser patriota también es pagar impuestos" o "España es la Seguridad Social".

Ni España es su Gobierno, ni el hecho de sentirse español le hace a uno virar hacia cierta ideología. España, en sí misma, es el conjunto de todos los españoles que, como sabemos apreciar, es muy diverso. Tenemos compatriotas con diferentes lenguas, costumbres y hasta colores de piel. La patria nos acoge a todos por igual, y lo seguirá haciendo independientemente de lo que podamos sentir por dentro. Lo que siempre nos ha caracterizado, precisamente, es la unión que nos mantiene juntos a pesar de nuestras diferencias.

¿Debería España pedir perdón por la conquista de América? Esto es lo que opinan los españoles

Aquí una preciosa palabra de la que tenemos suerte de poder contar en español: sandio, dícese de aquello que resulta necio o simple. Y de este término deriva 'sandez', que resulta la respuesta perfecta a una pregunta así. De Cristóbal Colón nació el término de 'colonias', pero lo que España estableció en América al llegar allí no puede ser descrito como tal.

Cristóbal Colón desembarca en la isla Guanahaní (San Salvador) La Razón

Las personas que habitaban al otro lado del Atlántico en territorios de la Corona también tenían el estatus de ciudadanos españoles de pleno derecho, algo que no sucedía con otras potencias mundiales que, por el contrario, sí establecían auténticas colonias. Los españoles llevaron allí la religión católica, el idioma español, las universidades, la tecnología y otros miles de avances.

De hecho, los españoles que llegaron hasta allí desde la Península Ibérica también se mezclaban con la población local, por eso hoy en día se puede ver tanto mestizaje, al contrario de las prácticas de reemplazo que sucedieron con otros imperios. En una reciente campaña de la que nos hicimos eco esta semana en LA RAZÓN, una asociación ha tratado de desmentir muchos mitos alrededor del supuesto 'genocidio' español en América.

La opinión de los españoles

A pesar de los intentos por parte de distintos intereses políticos (o políticos interesados) como las naciones enemigas de España durante la lucha por el control del nuevo continente, la extrema izquierda después, y ahora más recientemente la ideología posmoderna de los 'estudios poscoloniales', de ensombrecer el nombre de nuestro país, el mundo hispano sigue celebrando el 12 de octubre esta fecha tan señalada como un símbolo de unión.

El líder del movimiento político de extremista 'Frente Obrero', Roberto Vaquero, es una personalidad del ala más radical de la izquierda que, sin embargo, siempre ha defendido por otra parte el sentimiento patriótico. Hace algunos años años, compartió un vídeo por TikTok donde un entrevistador le lanzaba esta pregunta a personas aleatorias por la calle: "¿Debería España pedir perdón por la conquista de América?". Las respuestas son de lo más ilustrativas.

Una de las respuestas más comunes de los ciudadanos fue decir que sí, que aquello de 'conquistar' otro territorio es moralmente inaceptable. Sin embargo, el presentador derribó este argumento con una segunda pregunta muy sencilla: "¿Deberían entonces pedir perdón los italianos a los españoles? ¡Pobres celtas!". Esta réplica dejó pensativos a muchos entrevistados, y algunos terminaron por cambiar de opinión al ver el relativismo histórico en el que habían caído.

Otros tantos viandantes pensaban que, efectivamente, no era necesario pedir perdón porque nuestra generación no había incurrido en ninguna clase de crimen o abuso contra los hermanos latinoamericanos. Ciertamente, España no cometió ningún genocidio en América, pero aun si este mito fuese cierto, la misma lógica tramposa que crea víctimas y verdugos por todas partes podría extenderse hasta el infinito, con el Big Bang claudicando ante la nada, Adán y Eva disculpándose ante los animales silvestres o cualquier otra 'sandez'.

Por muy altisonantes, aunque minoritarias, que sean las voces de las personas que quieren hacer del Día de la Hispanidad o del orgullo por ser español un motivo de vergüenza, miles de personas, tanto en España como en América, saldrán hoy a las calles a celebrar todo aquello que nos une y nos hace mejores en lo diverso y lo compartido.