Defensa no celebrará el 12-O la Fiesta Nacional en Cataluña

A última hora y, en cierto modo, con calzador. Así ha introducido el Ministerio de Defensa seis actos en Cataluña con motivo del Día de la Fiesta Nacional. En la primera lista oficial que hizo pública el lunes en su página web no se anunciaba ninguna actividad en esta comunidad, pero ayer, a última hora de la tarde y tras las consultas de varios medios, actualizó dicho documento con esos seis actos, cinco de los cuales se celebrarán a partir del 16 de octubre, varios días después del Día de la Hispanidad. El último de ellos incluye la presencia de dos buques en el Salón Náutico de Barcelona, una feria ajena al 12-O a pesar de que los ciudadanos puedan visitarlos.

Y es que todos los años, con motivo de esta festividad, Defensa organiza una serie de actividades por toda España para que la sociedad conozca un poco más a sus militares. Si bien las Fuerzas Armadas ya tienen su propio Día (que se celebra a finales de mayo o principios de junio), el acto central del 12 de Octubre es un desfile militar y, además, los Ejércitos y la Armada son los garantes de «la soberanía e independencia de España» y los que han de «defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional», tal y como establece el artículo 8 de la Constitución. De ahí la activa participación del Ministerio de Defensa el 12-O, que va más allá de la parada militar e incluye, además de un spot, esas actividades por casi todo el país. Y aunque no siempre organiza eventos en todas las autonomías, siempre ha estado presente en Cataluña.

Allí organizaba exhibiciones o jornadas de puertas abiertas en el Cuartel de El Bruch (Barcelona) o en el Acuartelamiento del Ejército del Aire en Rosas (Gerona), junto a conciertos militares o arriados de bandera en Figueras, por ejemplo. Unos actos que tenían lugar o el mismo día 12 o los días anterior y posterior. Obviamente, el número de este tipo de actividades en Cataluña es menor que los que se organizan, por ejemplo, en Andalucía, con más unidades militares y más cultura castrense. Pero siempre se ha abierto al público alguna unidad basada en suelo catalán.

Días antes del 12-O, Defensa publica en la página web creada para esta festividad un listado con todas esas «actividades complementarias», ordenadas según quién es el organizador (Ejército de Tierra, Ejército del Aire o Armada). Sin embargo, en el primer documento de este año, publicado el lunes y con más de un centenar de eventos repartidos por todo el país, no aparecía ningún acto en Cataluña. Ni en Asturias, La Rioja o Cantabria, comunidades estas últimas en las que normalmente no suelen organizar actos de este tipo.

A preguntas de este periódico, el Ministerio de Defensa aseguró que se trataba de una «lista viva sujeta a cambios y puede ampliarse». De hecho, apuntaban que tanto la Delegación de Defensa en la comunidad como las subdelegaciones provinciales tenían previsto celebrar, por ejemplo, charlas en colegios o conferencias, algo que nunca se publicitaba en dicho listado oficial y que este año aparece por primera vez.

Es más, desde el Ministerio aseguraban que la lista de seis páginas que colgaron el lunes en la página web es la que le envían los distintos Ejércitos con sus actividades programadas y que «puede que no estén completas». Aun así, fuentes militares del Ejército de Tierra consultadas por este periódico no tenían constancia de jornadas de puertas abiertas o actos similares en ninguna de las instalaciones que tiene en Barcelona, Gerona o Lérida. Una respuesta muy similar a la del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), principal organizador de la parada militar del 12-O. Según señalaron, la lista no estaba cerrada, aunque tampoco ofrecieron más datos.

Y así ha sido, porque a última hora de ayer introdujeron actos nunca antes publicitados, como los organizados por la «Subdirección general de Administración periférica». Se trata de dos conferencias y un concierto en el Palacio de la Merced de Barcelona (16, 17 y 24 de octubre), una exposición en Gerona a partir del día 25 (no dice dónde) sobre un libro editado en 2013 y la tradicional jura de bandera en la Academia de Talarn el 19 de octubre. Ninguno se celebrará en la misma semana del 12-O. Junto a ellos incluye los dos buques que se exponen en el Salón Náutico de Barcelona.

Resulta cuando menos curioso este «descuido», tal y como lo definen desde el Ministerio o el EMAD, quienes trataban de quitar hierro al asunto señalando que «no tiene nada que ver con el independentismo». Sin embargo, otras fuentes militares ven en la cercanía de la sentencia del «procés» y en el acoso que viven las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil en Cataluña motivos más que suficientes para que, al menos, no se le dé publicidad y evitar males mayores.

Eso sí, este año ningún ciudadano podrá visitar un cuartel en Cataluña el 12-O. Quizás, con la tensión que se vive en la calle, abrir sus puertas no sea la idea más adecuada.