Cuánto cobra un militar de la UME: este es su sueldo

La Unidad Militar de Emergencias (UME), creada en 2005, se ha consolidado como una herramienta fundamental en la gestión de catástrofes en España. Su intervención en situaciones como incendios forestales, inundaciones o terremotos ha permitido salvar vidas y minimizar los daños en emergencias. Sin embargo, a pesar de la importancia de su labor, el salario que perciben sus integrantes no siempre se corresponde con el riesgo y la responsabilidad que asumen.

El salario de un militar de la UME se rige por las tablas retributivas generales del Ejército, a las que se suman ciertos complementos específicos. De acuerdo con el informe más reciente del Observatorio de la Vida Militar, los sueldos básicos oscilan entre 1.340 euros para soldados y marineros y 5.430 euros en el caso de los tenientes generales. A estos cantidades se añaden complementos como el de destino, específico, dedicación especial o gratificaciones por servicios extraordinarios, que pueden elevar el sueldo mensual de los efectivos.

El complemento por dedicación especial es uno de los más relevantes para los miembros de la UME, dada la exigencia de su trabajo. Este incentivo compensa la disponibilidad permanente y la residencia cercana a la unidad. Para un soldado, el sueldo base de 1.340 euros puede incrementarse hasta 1.700 euros mensuales si recibe todos los complementos disponibles.

Más allá de las cifras, lo que caracteriza a los integrantes de la UME es su vocación de servicio. Su labor va más allá de una mera ocupación: implica formación constante, preparación física y el compromiso constante con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Este cuerpo actúa en primera línea durante las catástrofes naturales, como en las recientes inundaciones en Valencia.

No obstante, el salario de los efectivos de la UME no refleja siempre la magnitud de su trabajo. Aunque los complementos pueden incrementar la retribución, estos no están asegurados para todos los efectivos.