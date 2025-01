General Elvira Pelet: "Oír que era imposible, porque era mujer, supuso un estímulo añadido"

Ha trabajado como médico militar en Bosnia (1995-1999), cuando era teniente y, de capitán, estuvo en Kosovo en 2004, como especialista en Anestesiología y Reanimación. En los contingentes de entonces la participación femenina era muy escasa y se limitaba casi a puestos de sanidad.

Elvira Pelet, ingresó en las Fuerzas Armadas en 1993 y 30 años más tarde ha alcanzado el empleo de General de Brigada siendo, además, la primera mujer general médico en las Fuerzas Armadas. Dice que su profesión representa para ella "la mejor opción de vida".

¿Por qué decidió hacerse militar?

En mi familia no existe tradición militar, lo más cercano que había al mundo militar en mi casa eran las historias que mi abuelo me contaba de la guerra civil en la que participó. Sin embargo, era una ilusión que desde pequeña rondaba en mi cabeza, creo que nací con más vocación de militar que de médico y el hecho de oír desde pequeña que era imposible porque era mujer supuso un estímulo añadido y en cuanto se abrió la oportunidad a las mujeres, momento en el que yo estaba estudiando medicina, no lo dudé. Para mí, las Fuerzas Armadas encarnaban valores que desde pequeña me habían transmitido mis padres, orden, disciplina, obediencia, sacrificio, compañerismo y la oportunidad de servir con tu trabajo.

¿Qué le dijeron en casa?

Fue curioso porque cuando decidí estudiar medicina nadie me preguntó la razón y cuando decidí entrar las Fuerzas Armadas todo el mundo, menos mi familia, me preguntó el motivo. Mis padres se sorprendieron pero me apoyaron desde el primer momento. Me educaron en el espíritu de que las mujeres gozaban de las mismas oportunidades que los hombres.

¿En su proyecto estaba llegar a General?

Desde pequeña y por la educación que recibí siempre he intentado progresar al máximo dando lo mejor de mí y trabajando duro en todo lo que he hecho, en mis estudios y por supuesto en mi carrera profesional. Hace 30 años se abría un mundo lleno de oportunidades en las Fuerzas Armadas para hombres y mujeres y yo siempre he intentado aprovecharlas con toda mi fuerza y voluntad.

¿Veremos a una mujer ocupando el puesto de JEME o JEMAD?¿Cuánto tiempo tiene que pasar?

El ejército de hoy día nada tiene que ver con el momento en que las mujeres empezaron a ingresar en las Fuerzas Armadas en 1988. Las mujeres participamos plenamente en todos los ámbitos y solo es cuestión de tiempo que una mujer capacitada y con los méritos necesarios para ello, alcance estos puestos que son de máxima responsabilidad. Es una cuestión de oportunidad, méritos y plazos de tiempo. El tiempo es necesario en cada empleo militar y luego ya los méritos y las capacidades harán el resto y obviamente, llegado ese momento, habrá una mujer JEME o JEMAD. La igualdad de oportunidades es un hecho ya desde hace tiempo en las Fuerzas Armadas.

"Nací con más vocación de militar que de médico"

¿Qué desafíos ha enfrentado en su carrera?

Al inicio de mi carrera había muy pocas mujeres en las unidades y la mentalidad de los militares de entonces era fruto de la educación que había en la sociedad española. Desde mi punto de vista y en muchas ocasiones era más difícil para los compañeros y los mandos que para las mujeres militares. Eran cuestiones de logística, de alojamiento, de comportamientos externos que eran intrínsecos a la sociedad de entonces. Recordar que entonces estaba en plena vigencia el servicio militar que era exclusivamente masculino, las mujeres éramos unas pocas oficiales y algún suboficial. Pero a lo largo de los años las Fuerzas Armadas se fueron adaptando de forma rápida a la presencia de la mujer en su día a día.

¿Qué cambios ha observado en el Ejército en términos de igualdad desde que comenzó en las Fuerzas Armadas?

Estos últimos años las políticas de igualdad, de conciliación familiar y de adecuación de los puestos de trabajo en Defensa, han supuesto un impulso definitivo para la carrera de las mujeres militares sin perjuicio de la maternidad o de la vida familiar, lo que también ha supuesto un cambio de mentalidad en los hombres. Hoy día existe una sensibilidad respecto al papel de la mujer en la sociedad y en concreto en las Fuerzas Armadas que antes no existía. En 1988 la presencia de la mujer se limitaba a determinados Cuerpos y Escalas y hoy día la mujer puede ocupar cualquier puesto siempre y cuando y al igual que los hombres cumpla con los requisitos exigidos. En definitiva, hoy día las Fuerzas Armadas en cuanto a su personal es un conjunto de militares, soldados y marineros, sin que el género sea determinante ni para bien ni para mal. Todos somos militares con mismos derechos y obligaciones que marcan nuestras Reales ordenanzas como código de conducta.

¿El machismo se ha erradicado?

Bajo mi punto de vista los comportamientos machistas de la sociedad española son un problema detectado y con soluciones a múltiples niveles incluyendo la más importante que es la educación. En el ámbito de las Fuerzas Armadas no existe una significación especial de este tipo de comportamientos.

¿Cuáles son las cualidades más importantes que considera necesarias para liderar en el ámbito militar?

Tanto en el ámbito civil como en el militar la cualidad que más considero del liderazgo es que sea inspirador. Y eso se consigue ganándose la confianza y motivando a tus subordinados mediante el ejemplo constante . El ejercicio del mando exige el autoconvencimiento de que uno está al servicio de los demás asociado a la responsabilidad final de las decisiones. Estas características exigen paciencia, empatía, conocimiento, trabajo, confianza en tus subordinados, animo participativo y capacidad para la toma de decisiones.

"Las Fuerzas Armadas encarnan valores que me habían transmitido mis padres desde pequeña"

¿Cuál es el suyo?

No me corresponde a mi definir mi tipo de liderazgo pero teniendo en cuenta la respuesta anterior creo que queda claro el escenario al que aspiro.

¿Con la Princesa Leonor en el Ejército, ha encontrado un aumento en el interés de su profesión?

Sin duda, la Princesa Leonor supone un ejemplo para los jóvenes de nuestro país ya que muchos de ellos no conocen el papel que las Fuerzas Armadas desarrollan hoy día en nuestra sociedad. El ver cómo se ha adaptado a la vida militar, la exigencia y el esfuerzo que realiza pone de relevancia nuestra profesión y trabajo diario.

¿Qué significa que una mujer sea dentro de unos años la Capitán general de los Ejércitos?

En la sociedad de igualdad y oportunidad en la que vivimos en este país ser hombre o mujer no es lo importante. Sin embargo, es la constatación del progreso y cambio que se está produciendo.

"Creo en la oportunidad y la capacidad de las mujeres"

¿Qué consejo les daría a las mujeres jóvenes que aspiran a una carrera en las fuerzas armadas? ¿Se lo recomendaría? ¿Le orientaría a algún Arma concreta?

Desde luego que animo a todas aquellas mujeres que me preguntan y vienen a informarse de lo que supone ser médico militar, a que lo hagan. Hoy día ser militar y médico supone una vida llena de oportunidades de formación, de participar en misiones en el exterior, de ayudar a los demás, de progresar y de sentir la gran satisfacción de colaborar para que tu país progrese siendo un ejemplo de trabajo y esfuerzo constante. Es una vida que muchas veces te exige un sacrificio adicional que es anteponer las necesidades de tu país a tu vida familiar y eso es duro, pero es un orgullo el poder hacerlo. La milicia y la medicina comparten tantos valores que para mi la medicina militar representa la mejor opción de vida.

¿Cómo maneja el equilibrio entre su vida profesional y personal, especialmente en un entorno tan exigente? ¿Se puede conciliar?

Hoy día si se puede conciliar y puedo decir que nuestro Ministerio es pionero en política de conciliación. Afortunadamente hoy día la conciliación permite a las mujeres no relegar a segundo plano la vida profesional sin descuidar a su familia. Hace 20 años era más difícil y salir de misión siendo madre era más duro. Tener una familia que comparte tus mismos valores y entiende tu vocación, como me sucede a mi, supone un apoyo fundamental para desarrollarte profesionalmente.

¿Cree en las cuotas?

Creo en la oportunidad y en las capacidades de las mujeres. Se trata de idoneidad y no de cuotas ni de razón de sexo.

Si pudiera volver atrás, y tras lo vivido, ¿volvería a elegir esta profesión?

Sin duda. En las Fuerzas Armadas he encontrado otra familia y un sentimiento de pertenencia que no me ha abandonado en estos 32 años.