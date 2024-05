Robles avisa a la UE ante el fin de la misión en Mali: "No podemos abandonar el Sahel"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado esta mañana el Mando de Operaciones (MOPS) para ponerse al día sobre algunas de las misiones internacionales en las que participan las Fuerzas Armadas, concretamente cuatro de ellas, ya sea porque viven una situación más tensa, porque están a punto de finalizar o porque tienen un futuro incierto: Líbano, marcada por la guerra de Gaza; Mali, a punto de finalizar definitivamente; Irak, donde la Coalición Internacional estaría cerca de abandonar el país (no así la misión de la OTAN) y la operación "Atalanta" contra la piratería en el Índico, también marcada por la inestabilidad y los ataques de los hutíes en el área del Mar Rojo. Cuatro operaciones que, además, nuestro país manda en su totalidad o en parte. Con sus respectivos responsables ha hablado por videoconferencia y ellos le han transmitido esas novedades, marcadas principalmente por el ya oficial fin de la operación de entrenamiento de la UE en Mali a partir del día 18, poniendo fin a 11 años de presencia española ininterrumpida. Algo que no comparte Robles, quien no solo ha advertido a la UE de la necesidad de seguir en el Sahel, sino que ha confirmado la intención de España de buscar la forma de continuar colaborando con el país.

"Podemos decir que ha sido una misión cumplida por parte de todos los militares que hemos pasado por aquí en 11 años de colaboración, en los que se han formado a más de 20.000 soldados malienses". Este es el rápido pero claro resumen que ha hecho desde Mali el general de brigada Santiago Fernández Ortiz-Repiso, quien desde diciembre de 2022 está al mando de una misión clave que ahora está a punto de cerrar sus puertas para siempre ante el rechazo de la UE a renovar el mandato, que expira el próximo sábado 18.

Tanto él como la ministra han sido tajantes a la hora de hacer hincapié en la necesidad de continuar apoyando a las autoridades de un país inestable, que sigue luchando para no convertirse en un santuario yihadista y con cada vez mayor presencia de Rusia. "Ahora debemos continuar a su lado preguntándoles qué necesitan y tratando de cooperar y apoyar en lo posible en el futuro", ha dicho el general al frente de la misión.

"Silencio administrativo de la UE"

En este sentido, Robles ha vuelto a expresar, como en tantas otras ocasiones, su preocupación por la situación en el Sahel, no en vano es la frontera Sur de España y de Europa. Por ello, ha vuelto a insistir en la necesidad de que la Unión Europea no abandone la zona y, al mismo tiempo, ha criticado el "silencio administrativo" de la Unión al no decir nada sobre su continuidad, ni a favor ni en contra, y únicamente han permitido que expire el mandato. "La UE ha de ser consciente de que no podemos abandonar el Sahel", ha dicho tajante.

Un militar español en Mali EMAD EMAD

"Sigo pensando que la UE debe plantearse en positivo el papel en el Sahel, porque la situación es muy complicada y difícil", ha reiterado la ministra, confirmando después que ya trabajan en fórmulas para intentar seguir cooperando con Mali, partiendo de "las buenas relaciones de España con las autoridades malienses" y de que "la población civil ha reconocido también el papel de España”.

De esta forma, España estaría valorando diferentes formas de colaboración bilateral para mantener la presencia española allí, ya sea retomando las misiones de entrenamiento a su Ejército o realizando otras más centradas en la seguridad, como ya hace en otros países de África occidental en el marco de las operaciones de Seguridad Cooperativa y Diplomacia de Defensa. Y es que nuestro país quiere aprovechar esas buenas relaciones para garantizar la estabilidad de un área clave.

Compromiso desde el inicio

Pero también, porque España se implicó totalmente desde el primer minuto con la misión, participando de forma ininterrumpida desde sus inicios, mandándola en numerosas ocasiones y siendo uno de los mayores contribuyentes a la misma, incluso el primero, llegando a tener un contingente de más de 600 efectivos en el país, tanto en Bamako, en el campo de entrenamiento ya cerrado de Koulikoro o con equipos de instructores móviles en diferentes ciudades. Incluso desplegó una unidad de helicópteros.

España desplegó una unidad de helicópteros en Mali EMAD EMAD

Sin embargo, hace prácticamente dos años se suspendieron las actividades de entrenamiento que tantos éxitos habían dado al Ejército maliense contra los yihadistas en el norte del país. La inestabilidad y los golpes de Estado no ayudaron y la única labor de los uniformados en este tiempo ha sido la de garantizar la seguridad de la fuerza multinacional.

Hasta hace apenas un mes, en Mali quedaban 135 efectivos españoles (de los 160 de varios países que aún había), que hoy, una vez ha comenzado el repliegue de tropas y material, son 102. El próximo día 17 será la ceremonia de clausura de la misión y el 18 ya no quedará un militar español en el país. Y para esa salida, las Fuerzas Armadas han enviado unidades logísticas y han contratado aviones para trasladar a territorio nacional a los uniformados y el material.