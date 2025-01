El PP deja en el aire su voto al nuevo decreto del Gobierno y acusa a Sánchez de "plegarse" a Puigdemont

El PP constata una nueva "derrota" para Pedro Sánchez después de pactar con Junts un nuevo decreto ómnibus a cambio de tramitar la cuestión de confianza que hasta ahora rechazaba. Los populares critican que el presidente del Gobierno haya preferido "plegarse" a Puigdemont y "someterse" a la "imposición" de la cuestión de confianza que le exigía el partido independentista mientras que contaba con los "votos gratis" para subir pensiones, tramitar las ayudas a la Dana y mantener la gratuidad al transporte como había prometido el propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Así ante el giro "inexplicable" de Sánchez, al pactar un decreto casi idéntico al que decayó la pasada semana en el Congreso, los populares ven a un Sánchez que ha acabado "humillado" ante Puigdemont."Sánchez ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como la cuestión de confianza que le exigía". Además, en Génova critican el viraje del Ejecutivo después de haber asegurado en estos días que era "imposible" trocear el decreto para subir las pensiones, ayudar a los valencianos y mantener las bonoficaciones a los usuarios del transporte público, como ahora ha ocurrido en un decreto en el que, sin embargo -y esto el PP no lo apoya- se mantiene la devolución del palacete de París al PNV- y la prórroga para prohibir los desahucios. El Gobierno incluye, eso sí, en su acuerdo con Junts, medidas para proteger a las familias vulnerables así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por los ocupas o por los morosos en las viviendas. Todo medidas similares a las pasadas a cambio de que el PSOE acepte tramitar la cuestión de confianza que exigía Junts para seguir apoyando a Sánchez y que hasta ahora el Ejecutivo negaba.

El pacto entre PSOE y Junts deja en un segundo plano el voto que finalmente adopte el PP, aunque es clave de cara al posicionamiento de los populares sobre la subida de las pensiones. Es por eso que en Génova no han querido desvelar el voto que emitirán cuando llegue el decreto ley al Congreso de los Diputados, pero, de momento, en el PP salen victoriosos porque se ha "troceado" el decreto como pedía el propio Feijóo. "Sánchez hace lo que pedía Feijóo: trocear el decreto", ha subrayado el portavoz Borja Sémper. "También hace lo que pedía Puigdemont, tramitar la PNL con la cuestión de confianza". Esto, para el PP es muy importante, porque clarifica que el Gobierno finalmente ha tenido que ceder para tratar de sacar adelante el decreto. El partido esperará a leer el decreto para anunciar su sentido de voto. Eso sí, como primera lectura rápida, en el PP no ven necesario haber esperado una semana para haber preferido "ceder" ante Junts. "No hacía falta someter al país a este vodevil", ha censurado el portavoz, al tener el PP registradas tres iniciativas para subir las pensiones, asegurar las ayudas a la Dana y bonificar el abono transporte.

Para el PP, la "imagen" que ha dado hoy Sánchez "encerrado en una sala de La Moncloa a la espera de que Puigdemont autorice desde Waterloo" representa "lo peor de la política española".