El PP denuncia que Hacienda oculta a las comunidades la ley de la quita de la deuda

El PP está convencido de que sus comunidades autónomas seguirán manteniendo el "no" a la quita de la deuda ofrecida por el Gobierno. Los populares se sienten victoriosos porque consiguieron un frente común de los 14 consejeros de Economía se plantaran ante Hacienda y rechazaran votar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la propuesta del perdón de la deuda de casi 83 millones de euros a todas las comunidades en su conjunto.

Las comunidades, ayer se negaron ante el "teatrillo" de acudir a una reunión en la que se encontraban ante un acuerdo "ya cocinado" entre el Gobierno y Esquerra Repúblicana. Es por eso que rechazaron en bloque participar de la votación y avisaron del "chantaje" y "teatrillo" de la cita. La propuesta de quita salió adelante, con el voto a favor del Gobierno, Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias.

De cara al futuro, las comunidades no se comprometen todavía y esperan a ver la letra pequeña de la ley orgánica que el Gobierno lleve al Congreso de los Diputados, y si se aprueba, decidirán en consecuencia. De hecho, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha cerrado la puerta a acogerse en el futuro, cuando se apruebe la norma, si se aprueba.

La posición de Génova es clara. Creen que Moncloa busca dividir, pero aseguran que no lo conseguirán. De entrada, la posición de la dirección del PP cuando llegue al Congreso la ley es "no". El responsable de Economía del PP, Juan Bravo, confía en que las comunidades del PP mantendrán "siempre" su oposición a la condonación de la deuda. "No van a dividirnos. Hay equipo", ha asegurado el diputado en declaraciones a los medios.

Bravo, además, apuntó a que el documento que recibieron los consejeros de Economía, habla de la "absorción" de la deuda" en lugar de la "condonación". "La deuda se pretende mutualizar, es decir, se va a repartir entre el conjunto de los españoles y de pagarse por parte de los españoles por su condición de españoles", ha denunciado.

Bravo ha criticado que Hacienda no presentó a los consejeros de Hacienda de las comunidades el anteproyecto de ley orgánica que llegará al Congreso, sino un documento con la propuesta de la quita de la deuda. "Ni conocemos el anteproyecto, ni como se negoció". Frente a esto, se mostró satisfecho de la actitud de sus consejeros al no ceder "ante el precio político a una formación independentista". El diputado ha recordado que la propuesta de los expertos recoge la reestructuración de la deuda fundamentada en una rebaja de los tipos de interés.