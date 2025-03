Diana Morant recoge cuerda y asegura que "nunca" planteó presentar una moción de censura contra Mazón

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, además de secretaria general del PSPV-PSOE de la Comunitat Valenciana, Diana Morant, ha asegurado durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 que "nunca" llegó a plantear presentar una moción de censura contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA que asoló Valencia el pasado 29 de octubre de 2024 y que acabó con la vida de 219 personas.

"Aclarar que yo nunca planteé una moción de censura", ha sostenido la secretaria general de los socialistas valencianos, mientras que justo después ha añadido que el PSOE valenciano apoyará "sin condiciones" unos presupuestos generales para la recuperación de la Comunitat Valenciana siempre y cuando Mazón fuese "apartado del cargo" y el PP se comprometiese a convocar elecciones poco tiempo después.

Sin embargo, la hemeroteca ha dejado retratadas estas declaraciones de la ministra Morant, ya que hace apenas dos semanas aseguraba que no descartaba presentar una moción de censura contra el dirigente popular si el presidente del Partido Popular nacional, Alberto Núñez Feijóo, "no movía ficha ya".

Morant sí planteó presentar una moción de censura contra Mazón

El pasado 28 de febrero, la secretaria general del PSPV-PSOE convocaba una rueda de prensa en la sede de los socialistas de Valencia en la que no descartó presentar una moción de censura en las Cortes Valencianas si Alberto Núñez Feijóo "no movía ficha en las próximas horas" para que el presidente Mazón dejase el cargo de líder del Consell como consecuencia de su gestión de la DANA.

"Si Mazón dependiera de nosotros, no sería presidente, y si Mazón y su destitución estuviera en nuestras manos, no sería presidente", aseguró la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades mientras lamentaba que su continuidad estaba "en manos de una mayoría parlamentaria" apoyada por Vox.

Sin embargo, la socialista llegó a declarar que, de no encontrar una solución dentro de las filas del PP, sería el PSPV-PSOE quien tendría que mover ficha, declarando que presentarían una moción de censura contra Mazón. "Si Feijóo no mueve ficha en las próximas horas, el PSPV moverá ficha. No descarto la presentación de una moción de censura", aseguró Morant, desmintiendo así la afirmación que ha pronunciado hoy y de la que trataba de desvincularse.

Sin embargo, pese a que Compromís ya haya anunciado públicamente que sí apoyaría tal moción de censura, la realidad parlamentaria es otra, donde los números no dan para destituir a Mazón, ya que la derecha suma 53 diputados de los 99 escaños que confirman las Cortes Valencianas, donde la mayoría está en 50 escaños. Así, el PP cuenta con 40 escaños y Vox con 13, mientras que el PSOE obtuvo 31 diputados y Compromís 15, que no llegarían a la mayoría necesaria para destituir a Mazón. Todo ello sumado a que Morant afirmó que "en ningún caso" pedirían el apoyo de Vox para aprobar su iniciativa.