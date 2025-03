Prohens señala a Mazón y a Sánchez por la DANA: "Deberán dar todas las explicaciones"

La crisis política derivada de la DANA parece que está desgastando al PP y tanto Alberto Núñez Feijóo como los barones autonómicos han empezado a elevar el tono para tratar de enseñarle la puerta de salida a Carlos Mazón. En este sentido, la presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha sido la última en pronunciarse sobre esta cuestión este miércoles en un Desayuno en LA RAZÓN, donde no solo ha evitado defender a Mazón, sino que le ha señalado como culpable junto a Pedro Sánchez por la gestión de la catástrofe de la DANA: "Deberán dar todas las explicaciones".

De esta manera, Prohens ha dicho que, en el marco de la investigación judicial, tanto la administración de la Generalitat como la del Estado deberán de dar "todas las explicaciones y aclarar los hechos". En este sentido, la presidenta balear considera que tanto la Generalitat como el Estado deben de ponerse a "disposición de los jueces y los fiscales" para dar toda la información "que reclama y merece la ciudadanía". En todo caso, Prohens ha evitado ser más directa con la petición de la dimisión de Mazón y ha dicho que también hay que "respetar los tiempos" de la Justicia.

En todo caso, más allá de las turbulencias internas del PP a raíz de la crisis de la gestión de la DANA, la propia Prohens tiene que enfrentarse a los problemas parlamentarios que tiene ahora en Baleares tras la "ruptura" con Vox ordenada por Santiago Abascal. En este sentido, la presidenta ha asegurado que están abiertos a negociar los Presupuestos, aunque tampoco tienen la urgencia del Gobierno de Sánchez porque sí que consiguieron aprobarlos en 2024 y, por tanto, una prórroga en los tiempos de inestabilidad política que corren tampoco parece un grave problema.

Es más, en paralelo a la posible negociación presupuestaria, el gobierno balear va consiguiendo sacar sus iniciativas en el Parlamento con el apoyo de Vox y eso es lo que reivindica Prohens, ya que contrasta con las derrotas parlamentarias que está cosechando Sánchez en el Congreso de los Diputados. Desde la ley para la conciliación hasta dos decretos, el gobierno balear está consiguiendo resistir al "ruido" y las "dificultades" de la aritmética parlamentaria mientras acusa a Sánchez de dedicarse solo a "resistir" para sobrevivir en Moncloa.

En este sentido, también ha criticado que la relación entre el Gobierno y su Baleares está en "coma inducido" ya que "apenas hay comunicación" en los "temas importantes". "No hay comunicación real", ha señalado, poniendo como ejemplo los foros sectoriales que hay entre Estado y autonomías, que parecen improductivos porque no propician acuerdos. De hecho, según ha dicho, son "sucesión de monólogos", donde cada autonomía tiene "cinco minutos" para plantearle al Gobierno sus peticiones, pero luego se queda sin "respuesta" de Sánchez. "Buenas palabras, pero las respuestas no llegan nunca", ha añadido, tras tildar la Conferencia de Presidentes autonómicos como "fake".

Asimismo, Prohens, que pasó por el Congreso de los Diputados como portavoz del PP en la Comisión de Igualdad en la pasada legislatura, se ha mostrado muy crítica con los escándalos del PSOE. Sobre todo, con lo que está trascendiendo sobre José Luís Ábalos y las "señoritas" y ha asegurado que no entiende cómo el PSOE ha tenido la "osadía" de ir a la manifestación feminista del 8 de marzo. "Para mí, es una desvergüenza y es desprestigiar el movimiento feminista. Ni siquiera han pedido perdón", ha afirmado Prohens, muy crítica porque, además, ha dicho que en la Comisión de Igualdad tenía que aguantar "las lecciones de feminismo" de una izquierda llena de escándalos sexuales (cabe recordar el "caso Errejón" y el "caso Monedero").