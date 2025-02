Los socialistas valencianos presentarán una moción de censura a Mazón si Feijóo no lo destituye

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha dicho esta mañana que si Feijóo no destituye a Carlos Mazón, "el PSPV moverá ficha en las próximas horas" y no descarta la presentación de una moción de censura que sabe a priori perdida porque "no hablaríamos con Vox en ningún caso".

Morant ha explicado que "si el señor Mazón dependiera de nosotros ya no sería presidente de la Generalitat. Mazón está en manos de una mayoría parlamentaria que la semana pasada volvió a sostener a Mazón en una petición de reprobación.

Morant ha reiterado que la responsabilidad es de Feijóo y ha recordado que "hay precedentes de un partido popular destituyendo a un presidente del Partido Popular", abriendo así la puerta a que el PP no volviera a respaldar a Mazón en una no descartable moción de censura.

La secretaria del PSPV ha hechos estas declaraciones durante la presentación de la. Según la socialista, su objetivo es que se sepa la verdad y "que deje de esconderla el PP". Y por ello"para saber el cronograma de Mazón en el día más negro de la Comunitat Valenciana". También citan a la comisión, con quien presuntamente comió ese día.

La socialista ha explicado que "han de comparecer los responsables políticos que tiene la competencia de las emergencias. El primero es Mazón porque todo lo que hizo y lo que no hizo tiene repercusión directa en lo que pasó. Ha de aclarar el apagón entre las 14.30 y las 20.28 horas según la penúltima versión que nos ha contado. Dónde estaba, que hizo con quién habló y de qué".

También citan "a la exconsellera responsable, Salomé Pradas, para que explique por qué rechazó la ayuda de la UME, por qué mando la alerta errada y tardía y de qué hablaba con Mazón".

Citarán también "a la vicepresidenta responsable de las residencias (Susana Camarero) que estaba en una gala cuando las personas mayores de las residencias se estaban ahogando".

Ha dicho que "el responsable del metro que también estaba repartiendo premios, y el de Educación se fue a su casa en plena emergencia". Ambos están también en el plan de trabajo del PSOE.

También, "el presidente de la Diputación que dijo que tenía información pero no sabemos qué hizo."

"Que venga el equipo de Mazón. Qué estaban haciendo, En el peor día, Mazón les dio el día libre".

La también ministra ha lamentado que "en el peor día de la historia de la Comunitat, el Consell estaba de vacaciones. No había nadie para atender el auxilio".

Ha considerado que "es imprescindible escuchar a los técnicos. No nos fiamos de un Consell que manipula audios, que dice que no tiene la grabación del Cecopi, que provocó dos apagones". Y ha recordado que "los técnicos que iban saliendo informando de la gravedad de la situación y de cómo iba el barranco del Poyo. Por qué si los técnicos se lo contaban a la ciudadanía, no se tomaban decisiones en el Cecopi. Los responsables políticos desoyeron a la ciencia y a los técnicos".

"También queremos oír a los bomberos forestales, que a las tres de la tarde les dieron orden de que se retiraran de los barrancos y también los técnicos de CHJ y Aemet", si bien no ha concretado qué cargos serán citados.

El plan de trabajo socialista también incluye la grabación de las cámaras del Cecopi, y del Palau de la Generalitat, el registro real de sus llamadas, y de todos los responsables y los trayectos de su vehículo oficial.

Morant ha recalcado que "los valencianos tiene derecho a conocer la verdad, porque la verdad es reparadora".

Y ha informado de que "toda esta documentación ya la hemos pedido y han caducado los plazos para aportarla. Continuaremos exigiendo esta información por todas las vías necesarias. Y queremos que aporten los planes de emergencias que se deberían haber seguido, y no se hizo. En una emergencia no se improvisa, todo está escrito. Mazón dijo que el sistema falló y el sistema tiene previsto en la emergencias atender adecuadamente a las personas y a las víctimas, y quien no lo hizo fue Mazón. No es fallo del sistema, es fallo de Mazón".

Ha enfatizado que "queremos saber cómo es posible que no se enteraran de todo lo que salía en los medios de comunicación".

También pedirán que expliquen por qué rechazaron tanta ayuda, porque rechazaron la activación de la UME y pidieron tan pocos efectivos al Ejército.

Por qué incluso se equivocaron de teléfonos y llamaron a exalcaldes que ya no tenían nada que hacer en sus municipios.

"Queremos el registro de llamadas al 112. Se aumentó el servicio del 112 porque se recibieron miles de llamadas. Porque hay miles de valencianos que estuvieron a punto de perder la vida, que llamaban al 112 y no se cogía el teléfono. Queremos todos los contratos que se han hecho en la emergencia y que se están repartiendo a dedo".

Según la socialista "a pesar del mal punto de partida con el que nace esa comisión, creemos en las instituciones y trabajaremos para que sea comisión seria y reparadora para las víctimas" y ha aclarado que "la competencia de la protección civil es autonómica y por eso no vamos a contribuir a ese ventilador de repartir culpas. Llamamos a quienes tenían algo que hacer y algo que decir" y ha recordado que "el PSOE ha propuesto en otras Cámaras que comparezcan miembros del Gobierno de España".

Por último, ha descartado la presencia de los alcaldes: "no haremos desfilar a alcaldes y alcaldesas porque han sido unas víctimas más".

Ha concluido que de "todas las comisiones, ésta es la que tiene más sentido y es más importante por ser el órgano de fiscalización de la Generalitat y es la Generalitat la que tiene la competencia única de la Protección Civil y las Emergencias".

Y ha reconocido que "tenemos un mal punto de partida porque el PP ha cedido la presidencia a Vox, se repite el pecado original del pacto de la servilleta, el pacto que sustenta un gobierno negacionista del cambio climático y que mantiene a un presidente indecente".