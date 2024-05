Díaz pierde el órdago contra ánchez: Moncloa no reconoce todavía a Palestina como Estado

Sumar ve una oportunidad en el "punto y aparte" de Sánchez y es la de tratar de marcar la agenda al PSOE en esta nueva etapa de la legislatura. Tras un comienzo en el que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz estaba totalmente desdibujada al monopolizar la amnistía el foco y después de que Moncloa renunciara a presentar los Presupuestos.

Así, la vicepresidenta ha comenzado la nueva partida buscando ejercer influencia sobre el PSOE en Moncloa para ganar visibilidad en medio de la difícil construcción de su proyecto político que ya le ha llevado a dos desengaños en Galicia y País Vasco. Y en este primer intento, ha perdido. El fin de semana instó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a reconocer en el Consejo de Ministros de este mismo martes a Palestina como Estado. Una promesa que consta en el acuerdo del gobierno colación y que, de hecho, Sumar puso como una de las líneas rojas para cerrar el pacto en octubre.

"Ha llegado el momento", dijo. "Le pido al presidente del Gobierno que el próximo martes, 7 de mayo, reconozcamos en España el Estado de Palestina. No dejemos transcurrir más tiempo", lanzó el sábado en un acto de campaña en Cataluña. La líder de Sumar insistió en que "no hay ninguna causa" que justifique que este reconocimiento se siga retrasando y recordó que son muchos los países que ya reconocen la existencia de un Estado palestino. "¿Es tan difícil?", se preguntaba. El ministro y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también urgió ayer al Gobierno a reconocer a Palestina como Estado hoy para dar un "empujón" de cara a la Asamblea General de la ONU del 10 de mayo, donde se votará la incorporación a la organización después del veto del Consejo de Seguridad.

Una reclamación que, sin embargo, no ha sido atendida hoy en el Consejo de Ministros. Así lo avanzaban fuentes gubernamentales antes de la reunión, que mantienen el compromiso explicitado por el presidente del Gobierno de hacerlo "antes del verano", pero no de manera tan precipitada como exigen sus socios de coalición. En la parte socialista no atienden a las urgencias electorales de Sumar y prefieren avanzar sobre seguro, en esta cuestión, para tratar de ahormar el mayor apoyo internacional posible y que no sea una decisión unilateral de España. Se prevé que la decisión pueda adoptarse como pronto en el mes de junio, pero siempre supeditada a dejar trabajar a la diplomacia, inmersa en los intentos -todavía sin éxito- de lograr un alto el fuego. En el Ejecutivo son conscientes de que el reconocimiento es una cuestión simbólica, por lo que no quieren que interfiera en una resolución real del conflicto. La vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha lamentado que hoy no se haya producido el reconocimiento pero, cambiando el tono ya con el PSOE, ha asegurado que “estamos muy cerca de que esto se produzca”. En una entrevista en Al Rojo Vivo, ha repetido que “llegará pronto”, aunque ha reclamado más medidas para solucionar el conflicto en Oriente Medio. En Sumar reclaman, de hecho, en palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, sanciones a Israel tras la ofensiva a Rafá. “Hay que tomar medidas para evitar esta barbarie”, ha reclamado la vicepresidenta.

El presidente del Gobierno ha liderado la necesidad de reconocer a Palestina como estado y se ha implicado de lleno con varias giras internacionales para recabar el apoyo de otras potencias europeas. De momento, sin embargo, el balance de apoyo es mínimo. Este lunes contactó con el primer ministro de Irlanda, Simon Harris, favorable a la causa, y cuenta también con el aval de Eslovenia y Malta, con quienes España firmó un acuerdo de reconocimiento. Sin embargo, el presidente no logró fijar una fecha concreta para el reconocimiento conjunto ni tampoco más "síes" de otros países. Sánchez volvió a reafirmar así su compromiso de reconocer a Palestina como Estado antes del verano tras el último Consejo Europeo en Bruselas en el mes de abril, allí indicó que el Consejo de Ministros daría el paso "cuando se den las circunstancias".

Precisamente este viernes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajará a Washington para reunirse con el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, para abordar cuestiones como la guerra de Ucrania y el conflicto en Gaza, "porque el Gobierno defiende los mismos principios en Ucrania que en Oriente Medio". El Gobierno espera que este encuentro sea decisivo para avanzar en el reconocimiento al estado palestino.

En Sumar, si bien valoran que el Gobierno ha estado a la "altura" para trabajar por el fin del conflicto en Oriente Medio, sacan pecho de que es Sumar quien "ha hecho todo lo que estaba en su mano para que así fuese. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha remarcado en un artículo en Eldiario.es que Sánchez ha afirmado que dará el paso "definitivo" hacia el reconocimiento", ha sido después de que "Sumar lograse incluirlo in extremis en el acuerdo de Gobierno con el PSOE". Un intento, de nuevo, de conseguir peso en el Ejecutivo.