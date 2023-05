Díaz se volcará en campaña sin desvelar todavía sus planes a Podemos

La campaña electoral es el nuevo elemento de tensión en la izquierda, previo a las discrepancias ya evidenciadas en este espacio para llegar a un acuerdo de unidad de cara a las elecciones generales. Después de que Yolanda Díaz lanzara su candidatura de manera oficial, nada ha cambiado en la relación entre Podemos y Sumar, que todavía no han encontrado la fórmula mágica para evitar la fractura en el espacio. Por el 28-M estas tiranteces se han silenciado para evitar desmovilizar al votante de izquierdas, aunque ahora, el propio diseño de la campaña vuelve a ser foco de polémica.

A falta de nueve días para que todas las formaciones se vuelquen para arropar a sus candidatos, la vicepresidenta Yolanda Díaz construye con total hermetismo los pasos que dará y sin comunicar sus planes a las principales direcciones de los partidos de izquierda. Todas las formaciones –a la izquierda del PSOE– le han solicitado que acuda a los territorios con el objetivo de reforzar sus candidaturas. Hasta ahora, la vicepresidenta solo había confirmado que apoyaría en Cataluña a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Esta directriz cambió hace semanas y desde su equipo preparan su agenda al milímetro tratando de atender a todas las peticiones que llegan a la líder de Sumar. Fuentes cercanas a la vicepresidenta confirman ahora que hará «muchísima» campaña electoral y que acudirá a la mayor parte de los territorios. Según aseguran las mismas fuentes, Díaz hará «tanta campaña» como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que prevé acudir a 10 actos electorales a partir del próximo 12 de mayo.

De hecho, la vicepresidenta tiene previsto acudir a territorios clave para Podemos como Madrid y Valencia, según apuntan estas fuentes. Unos planes que, a día de hoy no han sido comunicados, entre otros, a la dirección de Podemos. De hecho, en Sumar mantienen la incógnita sobre cuál será el partido al que la ministra de Trabajo mostrará su apoyo en estas dos comunidades donde la izquierda y aspirante a confluir con Sumar en las próximas elecciones generales, compite entre sí. Los partidos son Podemos, Más Madrid o Compromís. Las plazas de Madrid y Valencia son altamente importantes para los morados y donde más se juega: en la capital deben superar la traumática barrera del 5% del voto y en la Comunidad Valenciana se juegan la reedición del pacto del Botánico.

El partido morado ya trasladó hace un mes por escrito el calendario oficial de campaña al equipo de Díaz con el objetivo de que la vicepresidenta escogiese los territorios que prefiriese para subirse al escenario y arroparles. Concretamente, los morados han pedido en reiteradas ocasiones a la vicepresidenta que haga campaña exclusivamente por los candidatos de Unidas Podemos, algo que a día de hoy no tienen confirmado y que desata el enfado en la dirección que dirige la ministra Ione Belarra. De hecho, según explican fuentes moradas, solo tienen información sobre la agenda de la vicepresidenta en este mes a través de los territorios morados con los que la vicepresidenta se encuentra cerrando sus actos electorales. Es decir, la vicepresidenta prepara sus mítines con las direcciones autonómicas y no con la dirección estatal. Una información que no niegan en el entorno de Díaz. Estas fuentes confirman que la líder de Sumar estará presente en Extremadura y País Vasco.

Según el diagnóstico de la vicepresidenta, el objetivo es «ayudar» en todo lo que «sea posible» para que «ningún voto progresista se quede en casa». Es decir, Díaz no confirma en ningún momento, por ahora, los deseos de los morados de «mojarse» solo por los candidatos autonómicos y municipales de Podemos.

Díaz también prevé acudir a la fiesta de San Isidro en Madrid. Una cita en medio de la campaña electoral y que suscita recelos en Podemos. En 2022, la ministra se fotografió en la pradera junto a la líder de Más Madrid, Mónica García y también con el líder de Más País, Íñigo Errejón. Una foto similar ocurrió el día del Trabajador este lunes en Madrid. En el partido morado el enfado es evidente y más en periodo electoral, donde cada foto cuenta y en unos momentos en los que Díaz ha mostrado -hasta ahora- más apoyo a la líder madrileña.

Que la vicepresidenta decida ahora implicarse totalmente en campaña electoral es un paso significativo y que gusta en todos los partidos de izquierda, aunque en un primer momento no estuviese previsto, puesto que son unos comicios a los que la plataforma que ha puesto en marcha, Sumar, no se presenta como opción electoral. En el cuartel general morado buscaban precisamente que la vicepresidenta intensificara su agenda e incluso algunas fuentes aseguraban que aunque ella no se examinara, el electorado le «imputaría» los resultados del 28-M.

A la espera de conocer los planes de Díaz, los morados han apostado por enfrentar una campaña en la que se ven «solos». Así las ministras y principales caras visibles de Podemos –Ione Belarra e Irene Montero– se emplearán a fondo para dar la vuelta a las encuestas y conseguir remontar los resultados de 2019, donde perdieron casi un millón de votos. En 2021 desaparecieron de Galicia y lograron la mínima representación en Castilla y León, o la pérdida de la mitad de diputados en País Vasco, junto al aprobado por la mínima en Madrid con Pablo Iglesias a la cabeza.

Así, la ministra de Derechos Sociales participará en más de 15 actos en dos semanas y la titular de Igualdad en alrededor de 12 eventos electorales, según confirman fuentes oficiales. Del mismo modo, se espera que los principales portavoces del partido se vuelquen en campaña.