"Me moriré con la pena": el doloroso mensaje de la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate

La madre de Miguel Ángel Gónzález, uno de los dos guardias civiles que murieron asesinados por una narcolancha en Barbate, ha mandado un desgarrador mensaje durante su intervención en la mañana de este martes en "Espejo Público".

Francisca, tras advertir de que su intención no era entrar en el terreno político, explicó que su intención es "darle voz a mi hijo, que me lo han asesinado" y que, según explicó, siempre llevó durante sus años de servicio su bandera bien alta y defendió a su país de la delincuencia y la inseguridad. Y "ahora cumpliendo con su deber y su trabajo le quitan la vida", señaló.

Esta madre ha culpado a la falta de medios de estar detrás de la muerte del agente y ha lamentado que por haberlo "montando en un flotador prácticamente" para enfrentarse a una narcolancha "le pasó hasta 3 veces por encima" hasta que acabó con su vida.

Un alegato que ha estado marcado por la demanda de justicia tanto para su hijo como para su compañero, David Pérez, ambos asesinados. "Soy la madre de Miguel Ángel, el de la sonrisa eterna, el compañero de sus compañeros, amigo de sus amigos, el mejor hijo, el mejor padre", llegó a decir una madre que se ha confesado rota, destrozada y que sufre un "antes y después" por la perdida de su hijo.

Porque la pena con la que morirá, ha explicado, es que le hayan arrebato a su "niño del alma haciendo su trabajo, que era lo que más le gustaba". "Quien sea madre se puede imaginar el dolor que llevo dentro y que me va a acompañar el resto de mis días", acabó diciendo al respecto.

El hijo de Francisca, Miguel Ángel, solo llevaba tres meses en el que era su nuevo destino y, según ella misma desveló, les trasladaba que estaba muy contento y había encajado perfectamente entre sus nuevos compañeros. El último mensaje que le envió, de hecho, fue un "no sabes cuánto te quiero mamá".

El que se haga justicia, ha insistido la madre de este guardia civil, pasa por que se refuerce la presencia y los recursos del Instituto Armado en la zona de El Estrecho. "Solo había una zodíaco. Ellos no tenían que haber salido con una zodiac sino una lancha de la Guardia Civil, entonces no hubiera pasado esta desgracia tan grande", ha lamentado críticamente, para después desear que ninguna agente más muera "por las imprudencias de un Estado que no pone medios para defender".