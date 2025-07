Una italiana que vivió en España sorprende con la comparación entre ambos países: “También se vive bien, pero…”

España e Italia o el derbi del Mediterráneo. Ambos países del sur de Europa cuentan con una rica herencia cultural, comparten una historia marcada por el arte, la gastronomía, y una profunda influencia mediterránea. A pesar de no ser exactamente iguales, ambos países son bastante similares a nivel cultural y social, destacando por su papel fundamental en la construcción de la identidad europea y su dinamismo turístico entre otras muchas cosas.

La comida es uno de los puntos fuertes de ambos países y siempre se debate cuál es mejor, pero hay muchos aspectos en las que ambas naciones destacan y no es nada fácil decantarse por una u otra. Eso ha hecho Simona, una italiana que vivió cuatro años en Marbella y ahora ha realizado un vídeo en el que va nombrando algunos aspectos de ambos países y eligiendo de cuál le gusta más cada cosa. Sus respuestas son muy llamativas y reflejan ambas culturas.

La comparación entre España e Italia

Empieza su duelo de cosas preferidas con lo que más está en boca de todos la comida: "Qué te voy a decir, Italia". Lo explica: "Aunque en España se come muy bien, perfecto". Hay un aspecto de la alimentación que prefiere de nuestro país: "Prefiero los supermercados de España porque son mucho más baratos y calidad-precio es mucho mejor". Por tanto, se queda con la comida italiana por puro gusto, pero cuando hay que mirar el bolsillo la cosa cambia.

Pasa de una cosa valorada muy positivamente a todo lo contrario. Habla de la burocracia: "Ninguna de las dos la verdad, están muy mal las dos, pero pienso mejor de la italiana solo porque soy del norte y he tenido muchas experiencias". Peor fue en España: "En Marbella... ¡Qué lentos". Tras ello, pasa a valorar la gente, en lo que se entiende que es su forma de ser: "Claramente te voy a decir España, toda la vida y la próxima vida".

Se queda con el turismo español

Ambos países destacan por su gran nivel de monumentos, paisajes y sitios en los que hacer turismo. Sin embargo, tiene clara su elección: "Aquí también España claramente". Narra su experiencia: "Yo, siendo italiana, viví cuatro años en Marbella y visité mucho España que Italia, os digo solo eso". No es el único motivo: "También por las fiestas, las cosas que hacer, los días de vacaciones..."

Lo que busca toda persona es tener una buena calidad de vida. Tener una rutina compensada entre el trajo y el ocio, viviendo con soltura económica. Respecto a esto, también se moja Simona: "España". Afirma que "en Italia también se vive bien", pero vuelve a decantarse por nuestro país por el siguiente motivo: "Pero, por como soy yo, que me gusta tomarme una cerveza después del trabajo todos los días, España también".

La comparación de los precios

De la calidad pasa a los precios, donde la opinión sigue siendo la misma debido a lo siguiente: "España porque los precios son los más baratos y aunque los salarios también, en Italia se pasan muchas veces con las cosas y eso no me gusta". Desvela alguna de las cosas por las que hay que pagar que resultan sorprendentes: "Tú tienes que pagar por ir a la playa aquí en Génova". Muestra su rechazo: "No, tío, no. En muchas cosas se aprovechan mucho".