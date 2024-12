Doña Leonor: el futuro de la Corona

Para Su Alteza Real Leonor de Borbón, Princesa de Asturias, el año que ahora termina ha sido decisivo en su papel como Heredera de la Corona. El juramento de la Constitución española ante las Cortes Generales al alcanzar su mayoría de edad y su incorporación a las Fuerzas Armadas para su formación castrense marcan un antes y un después en su vida. El 31 de octubre de 2023, día de su 18 cumpleaños, la Princesa juró la Carta Magna en el Congreso de los Diputados. A primera hora de la mañana salió del Palacio de La Zarzuela junto a sus padres los Reyes y su hermana Sofía, en una caravana que duró casi dos horas hasta la Carrera de San Jerónimo. Por expreso deseo de Felipe VI, la marcha se hizo a cámara lenta con objeto de que el pueblo de Madrid pudiera ver y recibir el saludo de La Heredera. Vestida con un sobrio traje pantalón blanco, sin más adorno que el Toisón de Oro en su solapa, visiblemente emocionada pero muy serena, Leonor pronunció sus palabras acogidas con una ovación que duró cuatro minutos. Tras ello, el Rey Felipe VI condecoró a su hija con el Collar de la Orden de Carlos III en el Palacio Real, donde se celebró un almuerzo con las máximas instituciones del Estado.

«Les pido que confíen en mí», dijo la Princesa en un discurso muy consciente de su nuevo papel al quedar declarada oficialmente Heredera de la Corona. Posteriormente, la Familia Real celebró un acto privado en el Palacio de El Pardo. Previamente a la jura, el 14 de marzo de 2023, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que regulaba la formación militar de la Princesa, dado que el Monarca español es también el Jefe Supremo de Las Fuerzas Armadas. Al igual que su abuelo y su padre, Leonor se incorpora a las academias de los dos Ejércitos y la Armada que la convierten en uno de sus miembros. La decisión se enmarca dentro de sus funciones institucionales y cumple con la tradición existente en todas las Monarquías Parlamentarias de conjugar una amplia formación académica, militar y universitaria para los Príncipes Herederos.

En un comunicado emitido por el Palacio de La Zarzuela, los Reyes de España destacaron lo «valiosa y conveniente» que resulta esta decisión para conocer de primera mano los valores del honor, entrega y servicio de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Durante varios meses, los contactos entre La Moncloa y el Palacio de La Zarzuela fueron constantes hasta fraguar el Real Decreto que cumple a rajatabla el papel constitucional de la Princesa de Asturias. Tras su primera estancia en la Academia General Militar de Zaragoza y la actual en la Escuela Naval de Marín, Leonor se dispone a embarcar en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano para culminar así su instrucción marinera. Un viaje apasionante de seis meses de duración, en el que pisará diez puertos, y durante el que Don Felipe, entonces Príncipe de Asturias, pudo comprobar la popularidad de la Corona española en Iberoamérica. La formación militar de Leonor finalizará en 2026 en el Ejército del Aire, tras lo cual la completará con una etapa universitaria, que todavía se desconoce. Su padre, el Rey Felipe VI, estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Casa Real no avanzan los planes académicos de Leonor, pues queda tiempo tras su permanencia en el UWC Atlantic College en Gales, Reino Unido.

Leonor ha tenido un año muy intenso de cercanía con los ciudadanos, siguiendo el nuevo estilo que impera en La Zarzuela. Los Reyes y sus hijas acostumbran a mezclarse con la gente, recorrer a pie las calles y almorzar en locales donde hablan con todo el mundo. El broche estelar se pudo ver en la reciente visita de los Reyes a Valencia, la cuarta desde la tragedia de la DANA. Leonor y su hermana Sofía acompañaron a sus padres, conversaron con los familiares de las víctimas y degustaron una paella en un típico restaurante de La Albufera. Leonor de Borbón y Ortiz tiene un carácter muy parecido al de su padre. La respuesta que un día le espetó la Reina Letizia a un periodista sobre que Leonor «será no lo que quiera ser, sino lo que deba ser», refleja como desde la cuna le han inculcado los principios del deber y servicio a España. Es introvertida y seria, pero divertida cuando sale con sus compañeros, con capacidad de autocontrol y un punto de timidez que rompe a la hora de hablar en público con una perfecta oratoria. Ahora, sigue su aprendizaje como futura Capitana General de las Fuerzas Armadas.

