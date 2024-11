Echenique y García Margallo coinciden: "El Gobierno central debería haber intervenido"

El exdiputado del Congreso, Pablo Echenique y el exministro de Exteriores de Rajoy, José Manuel García-Margallo, han afirmado esta tarde en el programa Todo es mentira que el Gobierno central debería haber asumido la responsabilidad de la situación de la DANA. Ambos colaboradores mantienen que la intervención del PSOE hubiera sido necesaria para así reducir las consecuencias de la gota fría por la que más de 80 localidades han sido afectadas.

"Durante el terremoto de Marruecos se enviaron efectivos españoles en 24 horas"

Margallo hacía referencia al terremoto de Marrakech-Safí de 2023, en la que el Estado español destacó en ser de los primeros en enviar ayuda humanitaria. El expolítico del Partido Popular reprime al presidente del Gobierno por no haber actuado según la Ley de los estados de alarma y la Ley de desastres naturales bajo la que se tenía que haberse amparado para llevar todos los medios necesarios. "Es una catástrofe natural", afirmaba Margallo; "si no hay catástrofe mayor, ¿para qué está el estado de alarma?". Por otro lado, lamenta la falta de recursos con los que la Generalitat se vio abocada a gestionar la situación. Margallo recalcaba que no era el momento de buscar responsabilidades, sino de que la ayuda llegue a la máxima velocidad posible para así poder socorrer a las víctimas.

Echenique, crítico con el Gobierno autonómico, también lo es con el central

"Ante una situación como esta es mejor pecar por exceso", afirmaba Pablo Echenique sobre si la situación requería una intervención mayor por parte del Gobierno central. Según el antiguo diputado de Podemos, el PSOE debería haber asumido la responsabilidad a las 24 o 48 horas después de las inundaciones cuando la comunidad estaba desbordada. Asimismo, Echenique atribuye las primeras responsabilidades al Gobierno autonómico, a quien acusó de incompetencia. "Si tú estás viendo que el que supuestamente tiene que coordinar todo es un inepto, como el señor Mazón, el presidente del Gobierno es quien debería tomar el mando", concluía el expolítico en el programa Todo es mentira