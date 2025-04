EhBildu riza el rizo: desvincula a Pamplona de los encierros de San Fermín

El grupo municipal de Unión del Pueblo Navarro en el Ayuntamiento de Pamplona ha pedido explicaciones al alcalde Asiron (EhBildu) después de conocer la información, a través de los medios de comunicación, de que el Ayuntamiento, a través de la cuenta en redes del área de Turismo, ha solicitado a una empresa que desarrolla su actividad en torno a las fiestas de San Fermín que deje de etiquetarles en “publicaciones de toros o

encierros”, una petición que los regionalistas consideran “totalmente absurda y contraria a los intereses de Pamplona”.

“Es incomprensible. No hay por dónde cogerlo. ¿Cómo puede pedir el Ayuntamiento de Pamplona, y más todavía el área de Turismo, que no se le relacione con los encierros? ¿Alguien podría imaginar que Valencia no

quiere que se le relacione con las Fallas, o Sevilla con la Feria de Abril? Los encierros son una parte indispensable de las fiestas de San Fermín, y por lo tanto en Pamplona, e ir en su contra es ir contra los intereses de la ciudad”, subrayan.

El Ayuntamiento de Pamplona se ha defendido con el atgumento fr que esa cuenta en concreto no la maneja directamente personal municipal, sino una empresa externa, lo que, en opinión de UPN, “no es para nada creíble”. “Nadie se puede creer que una empresa externa ha decidido por su cuenta y riesgo desvincular al Ayuntamiento de Pamplona de los encierros. Simplemente no cuela. La instrucción ha venido del Ayuntamiento y vamos a exigir conocer quién y por qué la ha dado”.

Recuerdan que el Ayuntamiento ha anunciado recientemente la puesta en marcha de una encuesta para conocer la percepción que la ciudadanía de Pamplona tiene de los Sanfermines. En ella se preguntará, entre otras cosas, sobre la devoción a San Fermín o sobre la aceptación o rechazo de los encierros y las corridas de toros. “Esto no son hechos que se puedan desvincular. Asiron parece decidido a dinamitar uno de los pilares de las fiestas de San Fermín y de Pamplona, y no lo vamos a permitir”, han manifestado los regionalistas.