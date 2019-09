El «no» a la independencia de Cataluña supera en cinco puntos al «sí»

A las puertas de la Diada y de un nuevo «otoño caliente» en Cataluña, el independentismo pierde fuelle y sigue bajo mínimos. Según se desprende de un sondeo realizado por NC Report para LA RAZÓN entre el 5 y el 7 de septiembre, casi la mitad de los encuestados (47,7%) rechazan la independencia. Un resultado claro, en consonancia con otros barómetros como el propio «CIS catalán» y con los partidarios de la secesión a cinco puntos y medio de distancia (42,1%).

Por partidos, los más convencidos de la ruptura son los votantes de Junts per Catalunya por delante de Esquerra, mientras que un tercio de los electores de los «comunes» –el partido de Ada Colau en el que se encuentra Podemos– se muestran a favor de una hipotética independencia. Rechazan de plano la secesión el PP, Ciudadanos –agrupados en un mismo bloque– y el PSC, imponiéndose como opción mayoritaria con diferencia entre todos los encuestados.

También resulta significativo el rechazo del propio independentismo a la Diada de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) de mañana. Según el sondeo de NC Report, casi la mitad de los votantes de Junts per Catalunya y Esquerra no acudirán a la manifestación organizada en Barcelona y la bolsa de indecisos supera incluso el 20%. De hecho, sólo el 32,2% de los encuestados votantes de ERC dicen que irán a la cita, mientras que el porcentaje en las filas del partido de Carles Puigdemont no es muy superior (38%). Un resultado sintomático después de las críticas de destacados ex dirigentes de Esquerra a la concentración de la ANC y su rechazo público a la convocatoria en la enésima crisis independentista del verano.

En global y teniendo en cuenta los electores de seis formaciones (PP, Cs, JxCat, ERC, PSC y los «comunes), hasta un 66,2% de los encuestados aseguran que no participarán en los actos independentistas de este 11-S, que copan gran parte de la agenda institucional y mediática de Cataluña año tras año. El epicentro del independentismo, por tanto, se tambalea.

En este clima de guerra interna dentro de las filas sobreranistas destaca también la figura de Carles Puigdemont. A la pregunta de si es un traidor tras haberse fugado a Bélgica dos días después de la DUI en el Parlament, un 38% de los votantes de ERC que han participado en el sondeo responden afirmativamente y creen que sí lo es, mientras que el porcentaje desciende hasta un testimonial 8,8% en JxCat. En términos globales, el 55% de los encuestados apoyan al ex president por delante del 36,5% de críticos.

Sobre la hipotética opción de pactar un referéndum con el Estado, una carta que Esquerra ha vuelto a poner sobre la mesa precisamente la víspera de la Diada en contraposición con la vía unilateral, el 58,3% de los encuestados se muestran a favor y el 34,9% en contra. Aquí sorprende la respuesta de los votantes socialistas: hasta un 59,5% se abriría a consensuar una consulta de autoderminación, mientras que el 36% la rechazaría.

Otra de las cuestiones que dividen al independentismo es el posicionamiento a tomar ante otra posible sesión de investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en el Congreso. En julio, el soberanismo se partió en dos y votó por separado en la Cámara Baja: los republicanos se abstuvieron y JxCat votó en contra. Ahora, y según la encuesta para LA RAZÓN, las tornas no cambiarían demasiado. El 77% de los encuestados de ERC serían partidarios de apoyar al líder socialista ante el 49,7% de Junts per Catalunya. En total, el «sí» a Pedro Sánchez entre los electores de los partidos catalanes ganaría por la mínima con un ajustado 44,3%. Los votantes de Ciudadanos y PP (90,9%) rechazan de forma prácticamente unánime prestar su apoyo parlamentario a Sánchez.

También es objeto de debate la inminente sentencia del «procés», que se dará a conocer antes del 16 de octubre, y el escenario posterior que se abre dependiendo del fallo. Sobre si el Tribunal Supremo debe condenar por rebelión o sedición a los líderes independentistas procesados, el 56,7% de los participantes creen que no –es la opción mayoritaria entre JxCat, ERC, «comunes» y PSC– y el 26,7% aseguran que sí, siendo la respuesta de PP y Ciudadanos, agrupados dentro de una misma bolsa de votantes.

De la encuesta también se desprende el rechazo mayoritario a que el Gobierno pudiera acabar indultando a los condenados del «procés», con un claro 57,1% por delante del 35,5% de partidarios de esta vía.