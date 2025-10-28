El emotivo homenaje al padre de Carvajal por su jubilación en la Policía Nacional

Mariano Carvajal ha sido uno de los protagonistas colaterales de las celebraciones del Real Madrid. El padre del futbolista madridista era uno de los efectivos que custodiaba a caballo la seguridad del evento que reunía a miles de personas. Después de 39 años de servicio se ha jubilado y ha recibido un merecido homenaje por parte de su familia y sus compañeros.

La Policía Nacional compartió este lunes un emotivo vídeo de casi tres minutos donde se puede apreciar el cariño de la despedida de Carvajal. El inspector ha dedicado "nada menos" que 39 años a la Unidad de Caballería de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

"Sus compañeros y su familia han querido homenajearle como se merece por su jubilación. Siempre en la familia azul", es el texto que ha publicado en redes sociales la cuenta oficial del Cuerpo para despedir a este agente.

En caballo hasta el último momento

En la grabación se comprueba como hasta en sus últimos minutos en la Policía monta a caballo de uno de los animales de la unidad. Así sale de las instalaciones con un paseíllo a pie con los que han sido sus compañeros durante décadas.

Al final de este recorrido le esperan su familia, entre ellos Daniel Carvajal con sus hijos, con el que se funde en un emotivo abrazo. Era de sobra conocido que el padre del defensa madridista era agente de la Policía Nacional.

Mariano Carvajal ha sido uno de los componentes del dispositivo de seguridad de las celebraciones de los trofeos de su hijo. En más de uno, el futbolista ha compartido instantáneas con su padre para festejar los éxitos del Real Madrid.