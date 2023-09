Entrevista Isabel Díaz Ayuso: "No iría con Junts ni a la vuelta de la esquina"

¿Usted podría entenderse políticamente con el PNV?

Podría haberlo hecho con el PNV de hace 10 o 15 años. Pero no con el PNV de ahora, que ha vuelto a sus esencias.

¿Qué quiere decir?

Que ha vuelto a las esencias de su fundación, cuando distinguían entre vascos y españoles para señalarlos de maquetos o incivilizados. Han entrado en pánico de cara a las elecciones en el País Vasco.

¿Y con Junts?

No iría con ellos ni a la vuelta de la esquina, mucho tendrían que cambiar las cosas.

Entonces, ¿le pareció un error que Feijóo los incluyera en la ronda de contactos?

Yo, afortunadamente, no estoy en la tesitura de Feijóo, y, desde mi posición actual, no tengo nada que tratar con ellos. Es evidente que han llegado demasiado lejos con la broma independentista, y no hay nada que hablar con quien no busca el acuerdo sino la imposición sobre la mayoría de los españoles.

¿No entiende que Feijóo les incluyera en su ronda de contactos?

Insisto, yo no estoy en la misma tesitura. Creo en el diálogo y en el entendimiento, pero en la posición en la que ellos están, no hay margen para ningún acuerdo. A lo que sí dedico mis esfuerzos es a conseguir que los catalanes que están en Madrid sean desde el primer día tratados como el resto de españoles, como madrileños.