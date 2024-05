España y EE UU se alían contra la desinformación: "Compromete la integridad de las elecciones"

Con la mirada puesta en los próximos procesos electorales tanto en EE UU como en Europa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, han firmado un MOU ( Memorando de Entendimiento) para luchar contra la desinformación, especialmente para trabajar conjuntamente en la desinformación en lengua española.

Se trata de algo inédito. España no ha firmado con ningún otro país. No se trata de un asunto baladí, ya que se calcula que hay más 624 medios en español en EE UU y un 20% de la población de EE UU habla castellano. La proliferación de noticias falsas es algo que preocupa, realmente a sendos gobierno, de ahí su empeño en proteger a la sociedad de este riesgo. No en vano, durante las elecciones presidenciales de 2016, la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, fue víctima de una compleja estrategia de desinformación y propaganda en redes, que logró desmovilizar a parte de su electorado.

El memorando consta de cinco puntos lo firmaron Albares y Blinken en la sala de los tratados del Departamento de Estado ante los retratos de Thomas Jefferson y James Monroe. Por un lado, y especialmente en periodos electorales, “aborda la manipulación informativa que se ejerce a través de métodos como la propaganda y la desinformación, que puede crear o fomentar divisiones entre los países y comprometer la integridad de las elecciones”. De hecho, la Eurocámara también mostró su preocupación en abril porque algunos diputados recibieron dinero a cambio de diseminar propaganda rusa. En este sentido, en Europa se han cerrado medios de propaganda rusos a raíz de la invasión de Ucrania para evitar, precisamente, que se propaguen entre los europeos los mensajes rusos. Es por ello, que otra de las claves de este MOU es “señalar que la injerencia externa representa una amenaza para la seguridad nacional”.

Asimismo, las partes “se comprometen a trabajar en español, pero no se excluyen otros idiomas”. Es por ello que, con este objetivo, los participantes apoyarán a las organizaciones que fomentan la cooperación en este ámbito.

Para comprobar los avances y resultados de este acuerdo, se establece un marco de información para “contrarrestar en el que se intercambiará información teniendo en cuenta las diferentes leyes y políticas”. Con este MOU, ambos países ponen el acento en el incremento de canales interesada en la difusión de mensajes con intención política que tratan de amenazar la estabilidad de otra nación y que podría enmarcarse en el concepto de amenaza híbrida.

La rúbrica se ha realizado en el marco de la visita oficial del jefe de la diplomacia española a Washington para reunirse con Blinken, que demuestra el buen momento por el que atraviesan las relaciones bilaterales. Durante el acto de firma del memorando, el secretario de Estado norteamericano ha subrayado las excelentes relaciones entre ambos países y han enumerado los asuntos que ambos países comparten interés. En este sentido, la evolución de la guerra en Ucrania, que suma ya dos años y cuatro meses, la cumbre de la OTAN que se celebrará entre 9 y el 11 de julio en Washington y la situación de Oriente Próximo. La de hoy ha sido la segunda vez que Albares y Blinken se han reunido de manera oficial. Ambos mantuvieron un encuentro en mayo de 2023, pero se han visto en tres ocasiones en el marco de distintos foros multilaterales.