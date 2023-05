Esta es la petición de Jorge Javier Vázquez a Pablo Iglesias

La trama sigue. Y los protagonistas mismos la alimentan y causan el rumor de que pueda llegar a materializarse. La pasada semana, el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias aseguró la semana pasada, en tono jocoso, quehabía ofrecido al presentador de Telecinco Jorge Javier Vázquez, un espacio en su televisión Canal Red. Lo llamarían "Rojos y Maricones".

Una propuesta que llegaba después de que Mediaset confirmara que Telecinco dejaría de emitir Sálvame a partir del 16 de junio. Después del verano será Ana Rosa Quintana la encargada de presentar un programa de actualidad en la franja horaria en la que se emite el espacio televisivo que hasta ahora presenta Jorge Javier Vázquez y que tiene fecha de caducidad.

Ahora, tan solo unos días después de que la noticia eclipsara los medios, Iglesias va un paso más allá y da alas a esta posibilidad. El exvicepresidente ha tratado el tema en su espacio televisivo y en plató a emitido un audio que le mandó el todavía presentador de Sálvame. "Mira Pablo que he estado revisando el acuerdo y la verdad es que ya estamos a puntito de lograrlo. Quizá deberías subir un poquitito más. Solo un poquito porque tú sabes yo no me muevo por dinero, me muevo por mucho dinero", dice en un primer momento Vázquez.

El presentador, asegura, que una de sus condiciones para rebajar la cifra de dinero que le estaría pidiendo a Iglesias para que entrara en Canal Red sería conseguir que su espacio político y Sumar, vayan juntos a las elecciones generales. Un mensaje endiablado, debido a las dificultades de Podemos y Sumar para llegar a un acuerdo político de cara a las próximas elecciones. "Si consigues que Podemos Sumar vayan juntos a las elecciones te hago una rebajita". A esto, Iglesias ha respondido, "haremos todo lo posible".