El Estado Islámico informa en español de dos atentados en Irak

Fursan el Tarjuma-La Voz de al Andalus es el canal del Estado Islámico (Isis, Daesh) que se ocupa de difundir las noticias de la banda yihadista en español, destinadas a la captación de musulmanes que no dominan el árabe y que normalmente se expresan en castellano

Con cierta periodicidad, informa de los atentados que cometen las células terroristas, como en este caso, en que da cuenta de una acción perpetrada en Irak:

"10 miembros del PKK fueron matados y lesionades y uno de sus gasoductos fue dañado en dos ataques separados en el este de Sina. Fuentes de seguridad en el Estado islámico dijeron a la Agenci Amaq que luchadores del Estado islamico detonaron un artefacto ex plosivo hace dos dias en un vehicule de transporte lleno de miembros del PKK en Mu'ayzilah, en et norte de Deir az-Zour, dañando et vehículo y lesionando a casi 10 miembros del PKK.

Hubo hubo otro ataque a uno de los gasoductos que proveen las plantas de gas en el sur de Hasakah. Luchadores del Estado Islámico lograron armar uno de los gasoductos con explosivos, cerca de ash-Shamsani, que es parte de Markada, y los detonaron, lo que provocó su explosión y daños extensivos”.

Para Isis, la divulgación de sus consignas, no sólo en España sino en los países de Iberoamérica, resulta fundamental dentro de su concepto global de un “gran califato”.