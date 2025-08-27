Estas son las nuevas instalaciones para los inmigrantes en la isla de El Hierro

El puerto de La Restinga, en la isla canaria de El Hierro, se prepara para acoger a los inmigrantes que, según las previsiones, comenzarán a llegar a partir de la próxima semana salvo que los países africanos de salida eviten la acción de las mafias que trafican con seres humanos. Las tiendas de campaña han sido sustituidas por casetas en las que las personas que arriben a nuestro territorio puedan gozar de unas condiciones mínimas de dignidad.

Tal y como adelantó ayer LA RAZÓN, las previsiones de los expertos son que, a partir de septiembre, una vez que finalicen los vientos alision y la mar esté en condiciones de navegabilidad para los cayucos, comiencen a llegar estas embarcaciones a El Hierro, como ha ocurrido en el pasado.

Tras tomarles la filiación por parte de la Policía, los inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, pasan unos días en el El Hierro antes de ser derivados a Tenerife y, desde allí, con el tiempo, a la Península