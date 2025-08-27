El BOE publica el nombramiento de Zulima Pérez como nueva Comisionada del Gobierno para la DANA

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy por orden del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, el nombramiento de Zulima Pérez como nueva Comisionada del Gobierno para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA.

"A propuesta del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 26 de agosto de 2025, vengo en nombrar Comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la DANA en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 a doña Zulima Pérez i Seguí", versa el Real Decreto publicado en el BOE.

De esta manera, la socialista valenciana -natural de Alicante- sustituye a partir de hoy a José María Ángel Batalla, que dimitió a finales de julio tras publicarse un informe de la Agencia Valenciana Antifraude sobre la falsificación de un título académico, así como de su currículum.

Por su parte, Zulima Pérez ocupaba hasta ahora el puesto de asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial del ministerio de Torres, mientras que desde comienzos de 2025 era coordinadora del Comité de Expertos del Gobierno para la Reconstrucción tras la DANA.

Zulima Pérez, nueva comisionada del Gobierno para la recuperación tras la dana GVA

Asimismo, el BOE ha publicado también la orden ministerial del cese de José María Ángel Batalla como Comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA. Si bien el valenciano anunció su renuncia hace un mes, no ha sido hasta este primer Consejo de Ministros tras el paréntesis del verano -celebrado ayer- cuando se han podido materializar los cambios.

La nueva Comisionada agradece la confianza de Sánchez y Torres

La nueva Comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la DANA ha expresado su agradecimiento por la confianza depositada en su persona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, de quien depende el Comisionado.

"Gracias al presidente Pedro Sánchez y al ministro Ángel Víctor Torres por la confianza. Dedicaré todo mi esfuerzo a trabajar por la recosntrucción de las zonas afectadas por la DANA", ha escrito Pérez en su cuenta de X, acompañado del documento del Real Decreto con su nombramiento. Todo ello mientras ha matizado que su cargo estará marcado por el "diálogo, cercanía y cooperación".